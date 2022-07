En agosto comenzará a regir el nuevo estacionamiento medido

Autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa junto a un representante de la empresa Estacionalo en la que informaron los avances en el proceso de adjudicación del servicio de estacionamiento medido en la ciudad.

La mesa fue encabezada por el secretario de Servicios Públicos y Movilidad, Mario Morán, el subsecretario de Tránsito y Transporte, Claus Bengolea, el director de Servicios concesionados Ramiro Galván y el Gerente Comercial de Estacionalo David López.

En la oportunidad, Morán explicó que el Municipio se encuentra en las instancias finales del proceso de la concesión del servicio de estacionamiento medido en la ciudad que será asignado a la empresa Estacionalo, después de un proceso de análisis de propuestas en el que participaron representantes del Tribunal de Cuentas Municipal, el Concejo Deliberante y funcionarios del Ejecutivo.

El funcionario indicó que se prevé que en un plazo no mayor de 30 a 60 días posteriores a la firma del contrato se pondrá en marcha el nuevo servicio que comprenderá la zona entre avenidas, con algunas modificaciones de calles que salen del espacio de dársenas ante la señalización de una bici senda para una mejor transitabilidad de las unidades de Rioja en bici, y previa demarcación del espacio público por parte de la empresa.

Por su parte el Gerente de Estacionalo informó que el sistema se implementará a través de una aplicación muy sencilla, de fácil uso para todos los vecinos y que debitará en tiempo real el uso de la dársena desde una cuenta o billetera electrónica de cualquier banco, garantizando a los usuarios la seguridad de sus datos.

El sistema permitirá también que el usuario conozca las dársenas disponibles para estacionar en la cuadra de destino, previo a arribar a la zona, lo que evitará la circulación innecesaria de automovilistas en busca de espacio para estacionar, entre otras novedades.

Por su parte el subsecretario de Tránsito y Transporte informó que se respetarán los horarios de carga y descarga en el centro en los mismos tiempos que se venían haciendo hasta hoy como así también las dársenas para vehículos especiales que trasladen a conductores con discapacidades motoras y anunció que las motos quedarán exentas de pago.

En tanto Galván precisó que habrá un tiempo de al menos 30 días de prueba del sistema en el que no se cobrará el estacionamiento y se brindará toda la información necesaria para los usuarios.

El valor de la hora auto será de $90 sin posibilidad de actualización durante el 2022, en tanto que el municipio resaltó otros ítems en los que se logró avanzar respecto del contrato anterior con Eycon. La municipalidad participará con la empresa 30/70 el crédito comprado, cuando anteriormente la relación era 25/75 sobre lo gastado. Asimismo, se estableció que las transferencias a la Municipalidad serán semanales y no mensuales como antes, incluyendo una cláusula como causa de rescisión de contrato, la acumulación de semanas no pagadas, ya que la empresa anterior no tenía consecuencias el no pagarle a la municipalidad.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...