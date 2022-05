En la inauguración de la Escuela de Confección Industrial funcionario nacional opinó que «La Rioja es la provincia textil por excelencia»

Send an email

Este lunes, el gobernador riojano Ricardo Quintela junto al secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale y su par de Pequeña y Mediana Empresa Guillermo Merediz inauguró la Escuela de Confección Industrial a fin de potenciar la recuperación de las industrias riojanas y formar recursos humanos para atender a las demandas laborales del sector de confección radicados en la provincia.

En la oportunidad se llevó a cabo la firma de un Acta Acuerdo de ampliación de líneas crediticias, como así también se efectuó la entrega de certificados a las empresas con créditos aprobados: Ricoltex SRL, Georgalos Hnos., S.A.I.C.A, Bodega San Huberto S.A., Promas S.A., Chilcal S.A., Industrias Textilcom S.A. y Marshall Moffat S.A.

El gobernador Ricardo Quintela, inició su discurso agradeciendo la presencia de los funcionarios nacionales, de los gerentes de las empresas que estuvieron acompañando el desarrollo de esta visita, a los jóvenes empresarios que apuestan por el trabajo como así también a cada uno de los trabajadores que se están capacitando para superarse y llevar el sustento digno a sus familias.

En cuanto a la Usina de Industrias y la Inauguración de la Escuela de Confección Industrial explicó que surgió gracias al trabajo conjunto que llevan el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el ministro de Producción riojano Federico Bazán con sus respectivos equipos y que se ve plasmado en esta escuela de formación de trabajadores, donde se los capacitará para satisfacer la demanda del sector y también para generar oportunidades de crecimiento a la población.

Además, agregó que “en el marco de soluciones que brinda el Estado, abrimos este centro de capacitación para formar mano de obra calificada que hoy casi no tenemos en este rubro y vamos a abrir más escuelas de oficio para los otros sectores de la industria que se radican en la provincia y que necesitan personal idóneo”.

En este sentido, el primer mandatario destacó que “nosotros no hacemos política partidaria, hacemos políticas de Estado y queremos que esto permanezca en el transcurso del tiempo, para que cuando nos vamos se siga apostando y consolidando el desarrollo”.

Por su parte, el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale destacó que “cuando nos hicimos cargo del Gobierno, la industria textil no tenía futuro en la Argentina, y ustedes, los riojanos fueron testigos de ese hecho, pero La Rioja es la plataforma de la industria textil más importante de la República, no hay en Argentina empresas como RITEX, HILADOS y COLORTEX con las capacidades y potencialidades productivas como las que tiene la Provincia, La Rioja no es una provincia industrial más en términos textiles, es la provincia textil por excelencia”.

Asimismo, sostuvo que “pertenecemos a un gobierno comandado por nuestro presidente Alberto Fernández que tiene la certeza y la convicción de saber que los problemas que enfrentamos los argentinos como sociedad tienen en la industria nacional su gran clave de resolución. La pobreza y el desempleo no se arreglan con planes sociales sino con trabajo y en estos primeros 26 meses de gestión hemos revertido el proceso profundo de desindustrialización que provocó el gobierno anterior con la decisión política de generar industria en Argentina y en La Rioja”.

En cuanto a la Escuela de Confección Industrial, destacó el trabajo conjunto de los funcionarios nacionales y provinciales ya que este proceso de capacitación es fundamental para llevar adelante este proceso de industrialización y expresó que “hoy nuestras empresas están funcionando y empiezan a manifestarse los problemas del crecimiento, están basado básicamente en la necesidad de contar con mano de obra capacitada, y este es un problema entendible porque la Argentina nunca pudo consolidar a largo plazo un proceso industrial y no poder consolidar por mucho tiempo un proceso industrial hace que perdamos como país capacidades y entre ellas los oficios». Sin embargo, Schale opinó que el proceso de reindustrialización permite generar un entorno favorable para que las industrias inviertan y generen trabajo.

Seguidamente, el secretario de Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz dijo que el trabajo de los equipos de un gobierno comprometido con la producción y con la industria nacional, impactan claramente en la inversión que realizan los empresarios, que amplían sus galpones, compran tecnología y crean puestos de trabajo. “Felicito a todos y a todas las trabajadoras por el esfuerzo que pusieron en esta capacitación, por la esperanza que ustedes representan para seguir poniendo de pie a la Argentina, a los empresarios y empresarias también por apostar a la provincia por apostar al país y al Gobernador; por esa visión de futuro concreta a partir del trabajo y la producción para el crecimiento de la Argentina”.

Federico Bazán, ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja valoró el esfuerzo y el trabajo del Gobierno riojano y de cada una de las empresas que lucharon por no cerrar sus puertas durante la pandemia y que hoy continúan trabajando con perspectiva de crecimiento, por lo que se comprometió a construir nuevas naves en el Parque Industrial poniendo el eje, sobre todo, en los recursos humanos.

Por último, la secretaría de Industria, Pyme y Comercio, Julieta Calderón manifestó que “estamos cumpliendo con el principal objetivo planteado por el gobernador Quintela, que nos pidió recuperar nuestro Parque Industrial y que nunca más un trabajador vuelva a perder su fuente de trabajo. Es un desafío en el que seguimos trabajando para generar más oportunidades y nuevos sueños a través de la articulación con las empresas para lograr el desarrollo y la autonomía por las que tanto lucha nuestro gobernador”.

