En la lucha contra el COVID-19 es fundamental estar completamente vacunado

El Gobierno provincial advirtió que muchos riojanos siguen postergando su segunda dosis o tienen dudas sobre si es necesario vacunarse. Ante esta situación las autoridades sanitarias resaltaron que el COVID-19 sigue siendo un riesgo mortal para todos, y no solo para los más vulnerables, por ello es fundamental que aquellos que aún no recibieron su segunda dosis acudan a los vacunatorios para completar la inmunización.

Desde el Ministerio de Salud, el secretario de Atención Territorial, Gonzalo Calvo, resaltó que después de recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y transcurrido el tiempo correspondiente, la persona debe acudir al centro de vacunación para la segunda aplicación y así obtener una mayor protección frente al coronavirus y sus variantes, evitando de esta manera cuadros graves de la enfermedad.

En este sentido, reiteró que, si bien la primera dosis genera inmunidad no lo hace en el porcentaje completo, lo cual se logra con la segunda dosis, por ello cumplir el esquema de vacunación no solo nos permitirá estar más protegidos, sino generar inmunidad en efecto rebaño y afrontar así una enfermedad con menos impacto y daños que la vivida en el 2020 y este 2021 que estamos atravesando y aseguró que “los estudios científicos son concretos, el 85% de inmunidad se adquiere en la segunda dosis, no solo en COVID-19 sino en el resto de enfermedades, por ello es esencial tener completo el esquema de vacunación”.

Ante la habilitación de nuevas actividades que el Gobierno implementa, especificó que se efectúan en el marco de una situación favorable desde el punto de vista epidemiológico, en una epidemia controlada, pero que no debe relajar a la comunidad ya que todavía hay un nivel continuo de casos positivos a nivel provincial y que se va a extender en estos meses, además los análisis de riesgo establecen la posible circulación de nuevas variantes que pueden impactar de forma negativa.

“Más allá de cualquiera de las variantes, sabemos científicamente que la vacunación completa es más efectiva que la vacunación incompleta contra las nuevas variantes y por eso Argentina también va avanzar con la vacunación de niños y niñas para poder generar la inmunidad de rebaño, es decir, esto tiene un análisis, no solamente desde el punto vista social, sino también científico y biológico con respecto a cómo, nosotros como médicos y el sistema de salud va conociendo la enfermedad y actuando en consecuencia para ir limitando su impacto negativo y transformándola por supuesto en una enfermedad controlada a futuro” afirmó.

En cuanto a la inasistencia de algunas personas a los turnos asignados, el secretario de Atención Territorial pidió que vuelvan a inscribirse y que se presenten en los Centros de Vacunación habilitados en Capital y en el interior provincial para poder reprogramar sus turnos.

Teniendo en cuenta la tendencia de ciertas personas de no vacunarse por miedo a sufrir efectos secundarios Calvo dijo que “sabemos que hay síntomas, pero en casi el 98% de los casos, esos síntomas son manejables con un antiinflamatorio y reposo en el día de la vacunación” y agregó que “no se registraron hasta el momento contraindicaciones severas, esto se debe también a que la industria farmacéutica fue evolucionando desde el inicio de fabricación de las vacunas”.

Finalmente, exhortó a los miembros de la comunidad que aún no se aplicaron la segunda dosis a vacunarse, ya que la responsabilidad social también contempla completar los esquemas de vacunación. En este acto no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino protegemos al resto, evitamos enfermarnos gravemente, porque el contagio no podrá evitarse, pero si vamos a evitar enfermarnos gravemente y eso va a mejorar el desarrollo de la vida de la comunidad”.

