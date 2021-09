“En Miami no me rasqué las bolas”: furioso descargo de Eduardo Fort por las duras críticas de Rocío Marengo

Sigue el revuelo por las picantes declaraciones de Rocío Marengo contra su pareja Eduardo Fort.

En Showmatch, Rocío Marengo, que mantiene una relación de 8 años con Eduardo Fort, que parece estar en crisis y no se finalizó en forma oficial, realizó un descargo contra el empresario chocolatero, que pareció ser un reclamo en el que la actriz rompió el llanto.

Según contó la periodista Pía Shaw, Fort le reveló que “Rocío viene colapsada hace un tiempo”.

A ello, se suma que, en los últimos días “hubo una situación entre ellos” que provocó una crisis de pareja, razón por la cual “estaban sin diálogo”, confirmó la profesional. “Existió una pelea sin sentido”, es la versión relatada a partir de los dichos del hermano de Ricardo Fort.

El empresario mantiene un perfil bajo, por lo que no suele hablar con la prensa y, además, cabe recordar que la actriz tardó un tiempo bastante prolongado en blanquear la relación que tenía con el empresario chocolatero.

Pero la respuesta de Eduardo Fort fue contundente: “En Miami no me rasqué las bolas, no paré de trabajar, también me vacuné”, sentenció el tío de Martita y Felipe, los hijos del “Comandante”.

Por su parte, Macarena Fort, la hija de la pareja de Rocío, le dio declaraciones a Ángel de Brito, a través de un mensaje: “Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, eso es un tema de él”, advirtió antes de dar su parecer.

Pero añadió la heredera: “Por mi parte, del lado de hija, quiero lo mejor para él”, aclaró.

Tras las explosivas declaraciones públicas en televisión en boca de Marengo, la hija de Eduardo Fort ya no piensa lo mismo: “Después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia. Todo me enojó”, le aseguró Macarena al periodista.

Y finalizó: “Sabiendo que mi papá no es una persona mediática, ¿por qué lo dice en la TV y no lo habla en la intimidad?”, sentenció una de las herederas del clan Fort. /Radio Mitre

