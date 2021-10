En San Blas de Los Sauces, Quintela ratificó con obras concretas su gestión de pan, techo y trabajo

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela, en su visita de trabajo al Departamento San Blas de Los Sauces, encabezó el acto central que se realizó en Los Robles, donde estuvo acompañado por el intendente Silvio Villagra. En la oportunidad se inauguró la obra de renovación urbana «Plan FOPIN», se hicieron entregas en el marco del «Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales». También, 90 familias Schaqui, Salicas, Chaupihuasi y Cuipán recibieron la escritura de sus terrenos, entre otras acciones.

Durante el acto, el gobernador Ricardo Quintela dijo que “es un día muy especial, cargado de emociones. En lo particular, este Departamento me llena de orgullo y satisfacción, que me abrazó cuando era adolescente, un joven que venía a disfrutar de estos paisajes y del turismo que ofrece San Blas de Los Sauces. Además de sus bellezas naturales, la mano del hombre incorporó una belleza adicional para brindar el confort necesario para que todos aquellos que lo visiten puedan disfrutarlo”.

Afirmó que “en una política definida por nuestro gobierno, queremos distribuir de la mejor manera posible los recursos, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Todo lo que visitamos e inauguramos hoy y lo que viene, son obras producto de una voluntad política que acompaña un gobierno municipal”.

Refiriéndose a las próximas elecciones, llamó a reflexionar sobre “qué es mejor para nuestra provincia”. “Nosotros representamos y defendemos los intereses de la mayoría de los argentinos y queremos aplicar políticas distributivas a través de un programa federal; y no hablo solo de recursos sino también de oportunidades y posibilidades de que crezcamos y alcancemos unidos un desarrollo armónico con justicia social para ponernos de pie y salir adelante”, declaró.

El intendente Silvio Villagra manifestó que “fue una jornada llena de emociones. Gracias a las políticas que ejecuta nuestro gobierno provincial vamos dando respuesta a las necesidades de nuestros sauceños, en especial de aquellos que más lo necesitan. Tenemos un gobernador que escucha con el corazón y nos acompaña. Venimos trabajando a la par, con esperanza de salir de esta pandemia que nos azotó a todos pero que no nos hizo bajar los brazos”.

Asimismo, pidió a los vecinos el acompañamiento que consideró “necesario” para alcanzar la concreción de estas obras “que nos permiten desarrollarnos porque hay mucho por hacer, pero hay que reconocer que se hizo mucho sobre todo, en materia de infraestructura por lo que seguiremos trabajando y proyectando otras nuevas”.

Más y mejores oportunidades

A partir del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, previa aprobación del Plan de Actividades conformado por un total de 17 Proyectos, se inició un proceso que busca dar apoyo y respuestas a las iniciativas productivas que promuevan el autoempleo, ampliando de alguna manera las posibilidades de inserción laboral de las y los riojanos en situación de vulnerabilidad social. Es así que dentro de las acciones del «Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales» en San Blas de Los Sauces se entregaron elementos para los proyectos: “Producción y comercialización de alimentos varios”, “Diseño creativos, confección y venta de indumentaria” y “Agricultura familiar”.

La ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social y candidata a diputada nacional, Gabriela Pedrali consideró que “fue un lindo día de buenas noticias, nos embarga la emoción”. Pedrali hizo referencia a la entrega de viviendas en el marco del Plan Angelelli de lo que planteó que “no es solo la entrega de una casa, sino que este Plan lleva en sí mismo un gran poder. Nosotros creemos que detrás hay un gran proyecto por delante para esas familias que vivían en vulnerabilidad social”. “Cada decisión que se toma tiene un rostro humano, de cada uno y cada una de los que son parte de estas buenas noticias”, añadió.

De igual manera habló sobre la entrega de microemprendimientos “que son un gran proyecto que se llama ‘Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales’ que se entrega en todos los departamentos de la provincia. Este programa es importante porque entendemos que cualquier micro emprendimiento es un trabajo y hoy estas personas cuentan con un valor agregado con nuevas herramientas y máquinas para seguir construyendo su futuro con desarrollo y más oportunidades”.

En tanto que en el marco de las Leyes de Saneamiento de títulos para Regularización Dominial, el Gobierno de La Rioja por intermedio de la Secretaría de Tierras del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, hizo entrega de 90 escrituras a familias de Schaqui, Salicas, Chaupihuasi y Cuipán. Al respecto, el titular del área, ministro Ariel Puy Soria, indicó que “en este departamento se están construyendo 36 unidades habitacionales, las que en un principio estaban diseñadas con dos dormitorios y por una decisión del gobernador Ricardo Quintela, se sumó uno más”. A esto agregó que “en el recorrido de hoy, vimos a los obreros de la construcción que tienen un trabajo y que construyen estas viviendas”.

“Es importante destacar que la provincia de La Rioja a través de su plan de gestión, está primera a nivel nacional entre las provincias que más trabajo registrado tiene y esto es así porque hay un equipo de trabajo encabezado por el gobernador Quintela que con mucho esfuerzo generó vínculos con el gobierno nacional, y que a través de políticas públicas activas de ordenamiento y desarrollo del territorio más las políticas habitacionales, posibiliten que a fin de año estemos en el proceso de construcción de 1850 viviendas”, destacó. Y admitió que “hay una gran demanda que debe ser atendida con gestión para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

Finalmente destacó que la entrega de las 90 escrituras traslativas de dominio, no es más que “la consolidación de derechos: al trabajo, a la vivienda digna, a la propiedad. Venimos trabajando intensamente para poder registrar en los organismos nacionales, a familias que hace años esperan” y resaltó que San Blas de Los Sauces cuenta con la regularización del 85 por ciento de su zona urbana y periurbana “producto del trabajo de la comunidad organizada además de un Estado presente”.

Por último, se hizo entrega de forrajes para Asociaciones Ganaderas (MUNICIPALIDAD)

Acompañaron el viceintendente de San Blas de Los Sauces, el intendente del Departamento Castro Barros, Marcelo Del Moral; el diputado nacional, Sergio Casas; el diputado provincial por el Departamento Chilecito y candidato a diputado nacional, Ricardo Herrera; autoridades del gabinete provincial y departamental, autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

