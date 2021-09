En un Comunicado el PRO La Rioja, agradece por los votos recibidos

Send an email

“El tiempo es superior al espacio,

La unidad prevalece sobre el conflicto,

La realidad es más importante que la idea,

El todo es superior a la parte” (Evangelii gaudium 2013)

En este camino que inicié en la política, motivado por convicciones y valores, entendiendo que la participación ciudadana es fundamental e imprescindible para transformar esta dura realidad y ayudar a construir una Rioja y una Argentina mejor, que nos incluya a todos, sin excepciones, donde el bien común sea más importante que los intereses personales, donde el debemos ser sea más importante, que el quiero ser, donde la coherencia y el valor de la palabra prevalezcan sobre las mentiras y mezquindades. En diálogo permanente con los integrantes de nuestro frente UNIDOS y referentes nacionales del PRO y JUNTOS POR EL CAMBIO, especialmente con Mauricio Macri y entendiendo que no hay nada más urgente que la Patria y una Rioja prospera estuve hablando también con Horacio Rodríguez Larreta sobre continuar construyendo una alternativa plural y amplia para que en el 2023 enfrentemos al Kirchnerismo que nos gobierna y cualquier otra expresión que contradiga el federalismo, la República y sus instituciones. En esa línea hemos decidido retirarme de la contienda electoral del 14 de noviembre del presente año.

No fue fácil para nuestro partido, el PRO La Rioja, ni para nuestro frente UNIDOS, enfrentarnos a chicanas, calumnias, agravios, a soportar que la presidente del PRO Nacional inaugure una sede trucha del PRO en la ciudad de La Rioja, quien junto a una dirigencia de la UCR local también intervino nuestro partido y proclamó como candidatos a los representantes de esa otra alianza, confundiendo a gran parte del electorado al usar colores y simbologías que eran de Juntos Por La Rioja. Intervención que declaró nula un fallo contundente de la Justicia Federal Electoral a cargo de la Dra. María Servini de Cubría. Estos hechos demuestran por qué no fuimos juntos en un mismo frente, las sociedades políticas se construyen y afianzan a partir del afecto societatis, con el valor de la palabra y el reconocimiento de los gestos. Valores y principios a los que no renunciaré nunca, mucho menos a la lucha contra este modelo Kirchnerista, populista y clientelar que nos atrasa 50 años, nos roba el presente, nos quita el futuro y con un guion mentiroso escriben un pasado que solo existió en sus relatos, intentando cambiar la verdad de los hechos históricos.

Los Riojanos y los Argentinos no queremos más esto. A partir de las PASO del 12 de septiembre nuevos vientos soplan en Argentina que se tiñó de color amarillo en la mayoría de su territorio, especialmente en los distritos electorales más importantes.

Seguiré trabajando políticamente con la proa puesta hacia el 2023, que será el comienzo de una nueva etapa para la reconstrucción de Argentina acompañando un gran proyecto que hoy lo representa con solvencia Horacio Rodríguez Larreta y su equipo.

Agradezco especialmente a mis compañeros de fórmula, Nadina Reynoso, Cristian Avilar, María Eugenia Pérez, a todos los referentes de UNIDOS, principalmente a Felipe Álvarez, Clarita Vega, Titi Bosetti, al partido UNIR y su presidente Alberto Asseff, a Julio Deoracio, a todos los militantes y agrupaciones políticas que participaron, pero fundamentalmente a todos los riojanos que confiaron en nosotros.

Gracias Miguel Ángel Pichetto, Omar De Marchi, Miguel Del Sel, Colo Santilli, Amalia Granata, Humberto Schiavoni, Alfredo Schiavoni, Soher El Sukaria, Martin Cesar, Álvaro González, Cristian Ritondo, Enrique Cesarini, Osmar Monaldi, Luciano Angelini, Facundo Pérez Carletti, entre tantos amigos y colegas del bloque PRO, por el apoyo y acompañamiento, defendiendo la autonomía de cada distrito ante el avasallamiento, intromisión y autoritarismo. Con letras mayúsculas a los ciudadanos, militantes, espacios políticos, dirigentes, a las mujeres del PRO La Rioja, a la juventud, a los afiliados, simpatizantes y fiscales.

Nada hubiera sido posible sin el acompañamiento y contención de mi amada familia.

Desde el PRO La Rioja seguiremos firmes trabajando y consolidando un partido político de puertas abiertas, plural, democrático y federal.

Julio Sahad – Presidente del PRO La Rioja

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...