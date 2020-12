En Vinchina: Quintela cumple con su compromiso de que más riojanas y riojanos tengan su vivienda

Send an email

En la jornada de este lunes, el gobernador de provincia, Ricardo Quintela, acompañado por autoridades provinciales, estuvo en Vinchina realizando diferentes acciones para avanzar en el fomento del desarrollo de todos los departamentos, reducir el déficit habitacional y garantizar una vivienda digna y mejorar la calidad de vida de cada familia, bajo los tres ejes de gestión “Pan, Techo y Trabajo”.

En la oportunidad, realizó un recorrido por viviendas sociales, obras en construcción y mejoramientos habitacionales.

El gobernador Ricardo Quintela encabezó en Vinchina el acto de adjudicación de 30 hogares en el barrio Andino, junto al ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat de La Rioja, Ariel Puy Soria, el intendente del Departamento, Gustavo Arias, el diputado Ariel Oviedo y miembros del gabinete provincial y municipal.

En su discurso, el mandatario se mostró satisfecho y explicó: “Cuando hablamos de pan, techo y trabajo estamos hablando de tres pilares fundamentales de una sociedad, estamos hablando de alimentación para nuestros hijos, de la vivienda digna, hablamos del trabajo digno para sustentar y alimentar nuestra familia, por eso estas acciones de vivienda y el trabajo digno”, además, manifestó su compromiso con los mas vulnerables. “Nosotros tenemos la obligación y el deber de trabajar para todos los riojanos y una obligación de poner una mirada especial en aquellos que menos tienen y qué más requieren de un Estado presente”

Por su parte, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat de La Rioja, Ariel Puy Soria, se dirigió a aquellas familias que aún esperan su vivienda, diciendo: “es importante tener en cuenta también aquellos que tiene la esperanza de vivir en un techo digno y que todavía no tienen la posibilidad, queremos manifestar que vamos a trabajar recreando ese principio de solidaridad Social para que aquellas familias que no tienen su llave puedan en el futuro tenerla, vamos a poner todas nuestras fuerzas para que podamos cumplir con la mayor cantidad de riojanos posible, hay 19 mil riojanos que esperan contar con un techo digno”. En el mismo sentido, explicó: “nuestro equipo de gobierno visualiza las políticas de viviendas cómo una política de Estado con tres ejes fundamentales de la gestión que impulsa nuestro gobernador: pan, techo y trabajo, son premisas fundamentales para que podamos entre todos recomponer el tejido social profundamente dañado en estos últimos cuatro años donde a las provincias argentinas no se las miraba con la atención necesaria”, aseveró.

Posteriormente, en su visita al departamento, el gobernador, Ricardo Quintela recorrió las viviendas sociales ubicadas en el barrio La Punilla. Acto Seguido, asistió a la obra en construcción de 10 viviendas ejecutadas bajo el programa de Infraestructura Rural y Urbana. Para finalmente, visitar el mejoramiento habitacional a través del cual numerosas familias riojanas pondrán optimizar sus condiciones de vida.