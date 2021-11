Encabezado por el gobernador comenzó el 3º Congreso Argentino de Producción Caprina en La Rioja

Send an email

En la mañana de este jueves, el gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto de apertura del 3º Congreso Argentino de Producción Caprina, que se lleva a cabo en el Paseo Cultural Castro Barros, los días 4, 5 y 6 de noviembre y reúne a importantes panelistas nacionales e internacionales en materia de producción. En la oportunidad, el gobernador hizo hincapié en que el gobierno provincial trabaja para transformar a La Rioja en materia ganadera y recalcó la importancia del evento.

Organizado por el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, se desarrolla el 3º Congreso Argentino de Producción Caprina “Ganadería Caprina, base para el desarrollo del Árido”, en forma conjunta con el 1º Congreso de la Red COMBIAND Argentina (Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales) y el II Foro Nacional de Productores Caprinos y la Agricultura Familiar.

El encuentro cuenta con la participación del INTA, la Universidad Nacional de La Pampa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ley Caprina Nacional, Dirección de Ganadería de Mendoza, Universidad de Juan Agustín Maza, entre otros.

Durante la apertura del congreso, el ministro de Producción y Ambiente, Fernando Rejal, agradeció la presencia del gobernador Ricardo Quintela y el acompañamiento del subsecretario de Ganadería de la Nación a productores, disertantes y auspiciantes del 3º Congreso de Producción Caprina que se realiza en un contexto diferente a los otros dos congresos anteriores, por lo que señaló que “esta pandemia para nosotros en la provincia de La Rioja y principalmente en esta actividad, resultó una alternativa para resolver los problemas de los pequeños productores porque a partir de las limitaciones que tuvimos y a partir del cierre de las fronteras de las distintas provincia, nos llevó a tener que buscar alternativas y agudizar el ingenio para la comercialización de la carne y la leche y esto permitió que lleváramos adelante distintos programas en beneficio de nuestros productores”.

En la misma línea, el ministro Rejal contó que en instancia de pandemia se inauguraron dos cabañas caprinas en la provincia y una cabaña bovina, por lo que declaró que “para nosotros es gran un orgullo, y hay una decisión firme de nuestro gobernador Ricardo Quintela, sobre el desarrollo de la ganadería en La Rioja, donde se han hecho inversiones importantes, también en maquinaria y en tarea para mejorar la pastura en lo largo y ancho de la provincia”.

Por último, indicó: “quiero decirles que como hemos llevado adelante el desarrollo de dos cabañas, hay una decisión del gobernador sobre un pedido y una orden de que hagamos una tercera cabaña para preservar la raza criolla, que es muy importante para nosotros el desarrollo y la preservación de esta raza que está adaptada a través de los años en la zona y es muy importante para el desarrollo de nuestra actividad”.

Por su parte, el subsecretario de Ganadería y Producción Animal de la Nación, José María Romero, agradeció la invitación y manifestó el apoyo a las jornadas por parte del ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y declaró que “el progreso y el cambio viene de la mano de la tecnología, toda mi vida he trabajo en eso y mezclado un poco con la gestión pública, este tipo de congreso me llena de orgullo.”

Asimismo, invitó a reflexionar sobre lo que dice el banner “ganadería base para el desarrollo del árido” e indicó: “no hay desarrollo sino no hay desarrollo de las comunidades, si no hay desarrollo de las personas. Nosotros como Ministerio no administramos cosas, sino que administramos personas, creo que la actividad caprina es la que mayor cuerpo humano tiene y por eso es que estoy orgulloso de estar presente acompañándolos por lo que agradezco al gobernador Ricardo Quintela y a todo su equipo por esta invitación”, culminó Romero, haciendo extensivo el saludo del ministro Julián Domínguez.

El secretario de Ganadería local, Juan Antonio Carbel, saludó a los presentes y consideró como trascendental el desarrollo del congreso que se lleva a cabo, no solo para la provincia, sino que también para el país. “Hemos transformado La Rioja como centro de discusión del conocimiento caprino no tan sólo para nuestra provincia, el país y toda una región entera que es el área caprina de América del Sur”, afirmó.

Y agregó que “el gobernador dijo que no tan solo tenemos que desarrollar en el territorio el trabajo caprino y la parte de mercado, sino que también tenemos que trasladar este conocimiento que se da a nivel científico a todos los organismos oficiales nacionales, como así también a entidades privadas y universidades que investigan e invierten su tiempo y dinero en beneficio de la producción caprina”. Darle continuidad a este congreso que fue interrumpido por la pandemia, marcará no solo un hito histórico, sino que marcará el puntapié inicial para el desarrollo caprino”.

