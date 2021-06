Especialistas analizaron la relación entre el Estado, las políticas públicas y la comunicación

Send an email

Especialistas en comunicación y en ciencias políticas analizaron la relación entre el Estado, las políticas públicas y la comunicación. Fue en una charla realizada vía Zoom en el marco del 2º encuentro del ciclo de videoconferencias «El Estado y las Políticas Públicas – Ambiente, Comunicación, Género y Educación».

Se trata de un evento organizado por la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UNLaR y en forma conjunta con el Departamento Académico de Sociales de la UNLaR, del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UNLaR, el Parlamento Juvenil del Mercosur y el Ministerio de Educación.

En este segundo encuentro del ciclo de videoconferencias, el tema tratado fue el de la comunicación desde el ámbito de los gobiernos. Disertaron Mario Riorda, Natalia Álbarez Gómez y Luz Santángelo Carrizo.

La apertura de la charla estuvo a cargo de Facundo Giordano, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y representante del Parlamento Juvenil del Mercosur.

En primer lugar, hizo su exposición Álbarez Gómez quien sostuvo que «las políticas públicas son decisiones políticas». «La comunicación política tiene un rol central porque al comunicar está mostrando una gestión y que la sociedad toma y aprueba o no. En ese marco, todo Estado necesita legitimidad. Además, todo acto político es comunicación porque todo acto político es un acto público y amerita una situación de comunicación», indicó.

Además, sostuvo que la comunicación política no se limita solamente a la comunicación electoral. También planteó que debe haber una correlación entre una gestión y la comunicación de esa gestión. «La comunicación también forma parte de la gestión pública. Si una gestión de gobierno es mala, la comunicación lo puede disimular por un tiempo, pero a la larga no podrá hacerlo. A su vez, si una gestión es buena pero la comunicación no lo es, a la larga también se va a notar», expuso.

Además, la especialista destacó el rol fundamental que hoy juegan las redes sociales a la hora de comunicar.

Luego fue el turno de Santángelo Carrizo. La secretaria de Comunicación y Planificación Pública de la Provincia basó su exposición en la comunicación desde la práctica y habló sobre la relación de un gobierno con los medios. «En esta relación nosotros buscamos transformar algunos aspectos en el vínculo con los medios. Por ejemplo, al momento de definir la pauta publicitaria les planteamos y pedimos que nos acompañen en determinados temas sensibles y que lo hagan con un abordaje responsable, entre ellos, el de la violencia de género. Les pedimos que aborden sus noticias desde una perspectiva de género», comentó.

Santángelo Carrizo también destacó el ciclo de capacitaciones con los medios «para sostener esa cercanía». «El Gobierno necesita del acompañamiento de los medios en determinados temas, en especial en este contexto de pandemia que vivimos».

La funcionaria provincial habló además de la relación de un gobierno con sus ciudadanos y ciudadanas. «Debemos buscar nuevas formas de relacionarnos con la ciudadanía y en esto tienen mucha importancia las redes sociales», dijo.

Además, dijo que «la comunicación de gobierno y la comunicación política van de la mano». En este punto, sostuvo que «un plan de comunicación diseñado por un gobierno siempre debe estar adecuado al perfil de la política y, en particular, al perfil de quien conduce un determinado gobierno».

Por último, hizo su exposición Mario Riorda. En este caso, la ponencia de Riorda se basó en la comunicación de riesgo y en analizar hasta qué punto y hasta dónde un gobierno debe recurrir a ella a la hora de tomar decisiones y medidas.

«En la comunicación institucional podemos hablar de la comunicación de riesgo, la comunicación de crisis, la comunicación electoral y la comunicación gubernamental. Y la comunicación de riesgo es una parte de la comunicación gubernamental», expuso.

Para graficar su ponencia, Riorda habló de la comunicación de riesgo implementada por el Gobierno nacional en el inicio de la pandemia y dijo que esa comunicación fue efectiva en un primer momento porque la urgencia sanitaria ameritaba ese tipo de reacción rápida de un gobierno. «El problema es que un año y medio después del inicio de la pandemia seguimos con la misma dinámica del riesgo súbito a la hora de tomar medidas para combatir la pandemia», dijo.

«Se habla mucho del riesgo, pero no se lo entiende. Se lo aplica muy poco en la perspectiva de las políticas públicas», consideró.

Los disertantes

Mario Riorda es licenciado en Ciencias Política, Magister en Política y Gestión Pública, doctorando en Comunicación Social, director de Maestría en Comunicación Política y consultor en estrategia y comunicación para gobierno y partidos en América Latina.

Álbarez Gómez es pos doctora en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Políticas, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la UNLaR, directora de la Maestría en Administración Pública de la UNLaR y directora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas de la UNLaR.

En tanto, Santángelo Carrizo es licenciada en Psicología Organizacional, coach docente en la UNLaR y secretaria de Comunicación y Planificación Pública de la Provincia.

Share this: Twitter

Facebook