Esperanzador nuevo parte médico de Maradona tras su operación

“La recuperación nos asombra”. Leopoldo Luque, médico personal de Diego y quien lo operó, dejó un panorama auspicioso sobre la salud del astro, que fue intervenido ayer por un hematoma en la cabeza

“Está conectado, de muy buen humor, la recuperación nos asombra, ya ha pasado con Diego”. Un puñado de palabras de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y quien encabezó al equipo de especialistas que lo operó, alcanzó para disparar la ovación, que interrumpió en más de una oportunidad el segundo parte médico de este miércoles.

Tras la intervención que sufrió ayer el astro en la Clínica Olivos para evacuar un hematoma subdural en el hemisferio izquierdo, su evolución sorprende hasta a quienes lo tratan.

“Hay que ser cautos, porque es un posoperatorio de una neurocirugía, pero asombra. El síntoma que vemos es el estado de ánimo, hay parámetros que uno espera para evaluar, pero la recuperación es buenísima”, agregó Luque.

El profesional también contó algunos detalles respecto de su diálogo con Pelusa, que el viernes cumplió 60 años. “Pidió agua, y me decía ‘vos te querés retirar como un campeón’. Me saludó, me preguntó cómo estaba, les decía a los de seguridad: ‘Sáquenlo a Luque’”, narró, distendido.

“Es muy pronto decir cuándo estará de alta, él está bajo control en terapia y salgo a dar tranquilidad; la misma tranquilidad que dan los terapistas. La familia lo está cuidando», apuntó. E insistió con el concepto la mejoría que experimentó desde la mañana hasta la tarde.

“De verlo hoy a la mañana y verlo ahora, uno se entusiasma. Diego está cursando un posoperatorio, somos optimistas porque lo vemos. La mayoría de las complicaciones surgen pronto, a las 24 horas, que son las más críticas, donde uno ve las complicaciones más frecuentes”, concluyó.

En la intimidad, durante el reporte a Matías Morla, abogado del ex futbolista, Luque subrayó otro detalle que entusiasma a su equipo. “Responde sin problemas a los estímulos”, recalcó el neurocirujano, que en el quirófano estuvo acompañado por Rodolfo Benvenuti, Pablo Rubino, Eduardo Salas, Ariel Sainz, Santiago Erice y Fidel Sosa.

Aún no hay certezas respecto de dónde continuará Maradona su recuperación (se espera que, de no mediar inconvenientes, reciba el alta hacia el fin de semana). Por el momento todo indica que será en su casa en el barrio privado Campos de Roca, en Brandsen. Para el equipo médico que lo asiste la clave es que “pueda descansar y estar tranquilo” hasta que poco a poco, si la salud se lo permite, pueda ir recuperando su rutina. Si bien su deseo es estar lo antes posible otra vez en contacto con su trabajo como entrenador en Gimnasia La Plata, primero deberá enfocarse en su rehabilitación.

Maradona recibió varias propuestas para reponerse en paz en destinos del exterior que, por el momento, quedaron sólo en ofrecimientos. “Diego Ama a Cuba, ayer hablé con el hijo de Fidel Castro. Tanto Venezuela como Cuba son países amigos para que Diego esté, pero Diego está con la cabeza en Gimnasia. Diego va a seguir siendo técnico de Gimnasia porque la parte cognitiva no se vio nunca afectada”, planteó Morla en su paso por la clínica esta mañana.

A Pelusa le detectaron el edema a partir de una resonancia magnética que le practicaron ayer por la mañana, luego de haber sido internado el lunes en un sanatorio de La Plata a raíz de un cuadro de anemia y deshidratación, tras dos semanas en las que había caído en un pozo anímico.