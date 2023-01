Está en marcha la realización del “2do Mundialito de Futbol Infantil” en La Rioja

Se viene el Mundialito Infantil para varones y mujeres. En enero y febrero se vivirá la verdadera fiesta del fútbol infantil, con la participación de equipos Riojanos y también de distintas provincias vecinas. El Torneo se jugará del 28 de Enero al 5 de Febrero en el club Atlético AMERICO TESORIERI en la ciudad capital y todos los equipos pueden inscribirse al certamen el costo será $10.000 (pesos diez mil)

Todos los CAMPEONES de este mundialito, de todas las categorías viajaran a la provincia de San Juan a enfrentarse con los CAMPEONES de la copa KIDS (CON TODOS LOS GASTOS PAGOS).

El Mundialito estará reservado para las siguientes categorías:

Sub-7: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 7 años.

Sub-8: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 8 años.

Sub-9: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 9 años.

Sub-10: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 10 años.

Sub-11: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 11 años.

Sub-12: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 12 años.

Sub-13: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 13 años.

Sub-14: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 14 años.

Sub-15: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 15 años.

Sub-16: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 16 años.

Sub-17: Participan chic@s que tengan al 6 de Febrero hasta 17 años.

Los equipos no podrán presentar lista de buena Fe (mixta), entendiéndose esto que cada género tendrá su campeonato.

La Categoría solo competirá con un mínimo de 8 equipos y un máximo de 16

REGLAMENTO Y LISTA

con reglamento oficial de fútbol y listas de buena fe de hasta 25 jugadores. Las categorías menores (sub 7, sub 8, sub 9, sub 10 y sub 11) tendrán sus encuentros con dos tiempos de veinte minutos en cancha de Fútbol 7, mientras que las categorías mayores (sub 12, sub 13, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17) tendrán sus partidos con dos tiempos de veinticinco minutos, en cancha de Fútbol 11.

DOBLE ELIMINACION

Juegan todos contra todos, sistema doble eliminación (pierde dos partidos queda afuera) hasta que queden 4 equipos por categoría.

INSCRIPCION

El costo de la inscripción será de $10.000 (pesos diez mil) no se cobra entradas a jugadores y cuerpo técnico para mayor información comunicarse al 380-4106406 (para pre-inscribirse).

Súmate a esta gran experiencia, el Segundo Mundialito en La Rioja, que estará organizado por Cadena de Los Llanos.

