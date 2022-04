Establecen pautas que permitan rapidez, atención y contención en la aplicación de la Ley IVE

Send an email

En la mañana de hoy, los diputados Juan Carlos Santander y Lourdes Ortiz; la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Carla Aliendro; y la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro convocaron a participar de la Mesa IVE para dialogar sobre los avances y desafíos en garantizar la accesibilidad a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional 27610 y del protocolo de intervención al que adhirió la provincia mediante el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo, refirió en ese contexto: “procuramos poder identificar los obstáculos y problemáticas para que se desarrolle como debe ser la aplicación, y todas las personas que demanden la interrupción voluntaria del embarazo, lo puedan hacer en condiciones institucionales que le permitan rapidez, atención y contención”.

Asimismo, comentó que “la idea de la mesa es poder continuar este proceso porque la demanda es alta, y el Ministerio de Salud que es el organismo de aplicación en el Ejecutivo, también demanda el acompañamiento para poder hacerse de manera contenida en el derecho”.

Por otro lado, señaló que “en el interior se está trabajando y es muy importante la difusión que se pueda hacer porque hay muchas personas que no saben dónde llegar, y básicamente lo que promueve la mesa es poder interiorizarnos de esa problemática para poder resolverla rápidamente”.

Sobre ese mismo tema, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, expuso que “estamos orgullosas de plantearnos en conjunto con todas las instituciones del Estado, el pensarnos en la primera Mesa IVE de la Provincia con una mirada reflexiva sobre cuáles son las bases en las que se está implementando la Ley, y desafíos y propósitos de ahora en más, porque somos conscientes en el marco de quienes integran la mesa, y sobre todo el apoyo que nos da el Poder Legislativo, a través de las Comisiones de Salud y Género, y estamos en un planteamiento muy importante”. “Es algo imperativo y no podemos mirar para otro lado”, puntualizó.

Informó que “las mujeres gestantes no tienen que tener ningún requisito, solamente solicitarlo. Es una Ley íntegramente pensada en aquellas mujeres y personas gestantes, antes de la semana 14, que estén en condiciones de un embarazo no deseado, no planificado, y manifestar el deseo, por lo que el sistema sanitario tiene que garantizar la práctica en cualquiera de sus niveles”.

Además, dijo, se garantiza la confidencialidad absoluta y el resguardo a la protección integral de esa persona que lo manifieste.

“Hubo planteos importantes desde la mirada legal, y la dinámica propia del abordaje profesional, donde hay que empezar a tener una prospectiva de que están vulnerando un derecho, y ese es el primer patrón en el que trabajamos en la mesa. Se puede pensar en ser objetor de derechos, pero hay una Ley que respetar y garantizar”, afirmó.

La diputada provincial Lourdes Ortiz manifestó por su parte que “desde la Legislatura, hemos hecho una convocatoria a diferentes áreas de gobierno, a actores que tienen participación en la Ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, y la vocación es analizar dónde estamos y dónde hay que trabajar para que la aplicación de la Ley sea efectiva y sin dilaciones”.

En ese aspecto dijo que “hay que hacer una fuerte tarea en materia de comunicación, de información y formación para que las personas gestantes que quieran acceder a este derecho, sepan de qué manera hacerlo”.

En cuanto a la objeción de conciencia, consideró que “es necesario y será promovida, conocer cuáles son los límites de la objeción y de qué manera vincular la información tanto para profesionales como para la comunidad. En función de eso vamos a trabajar para seguir garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las personas que estén en capacidad de gestar, sin dilaciones”.

