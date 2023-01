Estacionalo sigue funcionando con normalidad

Send an email

La Municipalidad de la Capital informa que el sistema de Estacionamiento Inteligente (Estacionalo) continúa funcionando con absoluta normalidad.

En tal sentido, el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia que dispone suspender el cobro NO SE ENCUENTRA FIRME, y la representación legal del Municipio capitalino (Fiscalía de Estado) ha ratificado que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recurrir dicha decisión por su evidente ARBITRARIEDAD.

Al no encontrarse firme el fallo, NO HAY INCUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL, ni desobediencia a ninguna autoridad.

A pesar de ello, en el día de hoy se notificó al Municipio de la existencia de un proceso judicial en contra de la Intendenta Dra. Inés Brizuela y Doria, por «supuesta desobediencia a la autoridad»; cuando en este caso –tal como se expresa anteriormente-, no hay desobediencia a la ley porque el fallo judicial en cuestión no está firme, ya que la Municipalidad usará la instancia recursiva ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mientras esa instancia se tramita el fallo no es ejecutorio y por tanto tampoco hay incumplimiento.

Ante esta situación, desde el Municipio se ratifica la competencia propia del gobierno local en cuanto a control del tránsito y estacionamiento en la ciudad, lo que ha traído orden y tranquilidad a los vecinos.

«No vamos a declinar nuestra competencia exclusiva para ordenar la ciudad. No daremos marcha atrás en un servicio que ha traído orden, ha descomprimido el tránsito y facilita el estacionamiento en el microcentro. El proceso de contratación ha cumplido todos los pasos legales y se ha realizado dentro del marco de la normativa vigente. El sistema ayuda a resolver los problemas de transitabilidad que padecemos los vecinos de la Capital; y es la primera vez que el vecino conoce el destino del canon del estacionamiento, ya que por decisión de la Intendenta se destina íntegramente al Plan de Calles, dentro del cual hasta diciembre se pudieron cubrir más de 10.000 baches en toda la ciudad.»

