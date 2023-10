“Estamos contra el ajuste, queremos salir adelante de la mano del trabajo, de la producción de bienes, de la instalación de industrias en la provincia”

Send an email

Este martes en la mañana, el gobernador Ricardo Quintela encabezó un encuentro con trabajadoras y trabajadores de la empresa Botiglieri S.A.; de Global Medical y de Casa Sbiroli, donde llamó a repensar cuál es la Argentina que se viene de cara al balotaje, con dos modelos totalmente diferentes de país expuestos en los candidatos presidenciales.

En ese contexto, el mandatario provincial reflexionó que “muchas veces debatimos o discutimos sobre si tenemos que optar por uno o por otro en esta elección”, aunque “es importante poder evaluar y analizar qué país propone cada candidato. Las y los argentinos necesitamos una mirada esperanzadora que los abrace” y admitió que si bien la situación es difícil, es necesario la unidad nacional como la propone el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ya que “estamos convencidos que vamos a salir adelante”.

“Por otro lado, cuando hablamos del candidato de la oposición, vemos que plantea propuestas en algunos casos inviables, que lo hace con cierta inestabilidad emocional, que tiene arranques de furia, lo que nos genera mucha preocupación”, sostuvo y agregó que “quien quiera conducir los destinos del país tiene que ser una persona criteriosa, que plantee esquemas para el crecimiento armónico de las provincias”.

Al respecto, opinó que “estamos en contra del ajuste, queremos salir adelante de la mano del trabajo, de la producción de bienes, de la instalación de industrias en la provincia”. El candidato opositor apuesta por la quita de subsidios y de servicios, la reducción de la obra pública porque buscan el libre mercado que pretende obtener utilidades económicas, “mientras que nosotros creemos en un mercado regulado por un Estado fuerte que brinde más y mejores oportunidades persiguiendo la renta social y la generación de derechos”.

“Tenemos la confianza en que Sergio (Massa) es una persona confiable, sensata y razonable, que dialoga de manera madura, respetuosa y responsable para brindar soluciones para el momento presente pero con la mirada puesta en lo que se vendrá, que avizoramos, de su mano, será muy positivo para la Argentina y La Rioja”, señaló.

En ese orden, invitó a las y los presentes a “razonar concienzudamente” ya que si gana el candidato opositor “se generará un caos social importante”, tras lo cual puso como ejemplo que “si no tenemos Coparticipación, no tendremos servicios, pero Massa, por el contrario, plantea mejorarlas y garantizar la concreción de obras públicas como las que se vienen realizando en toda la provincia y que sin el apoyo del Gobierno nacional, no serían posible”.

El secretario general de la Gobernación e intendente electo del Departamento Capital, Armando Molina, indicó a su turno que “estas empresas que ahora nos convocan, saben de obra pública, de un gobierno nacional que generó mucha obra pública y que ahora está intacto”.

“Hay que tomar un camino, y hay dos alternativas: o Milei o Massa, y no podemos ser indiferentes a esa decisión”, declaró. Al igual que el candidato a presidente por Unión por la Patria, Molina destacó la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad y expresó: “carguen en sus mochilas sueños y computadoras y no armas”.

Apoyo para el crecimiento

El presidente de la Cámara Empresarial Riojana, Crescencio Botiglieri, agradeció la presencia de trabajadores y de autoridades, y expuso que “queremos que este mensaje lo transmitan a sus familias, amigos y vecinos sobre qué queremos para la Argentina en este momento de definición importante”.

«En estos días, el nivel al que llegó esta batalla política, de escuchar a un exjefe de Estado (Mauricio Macri) sobre la alianza con Javier Milei se hizo como si fuesen a 100 kilómetros por hora en un auto y chocaran contra una pared. Y ese fue un punto que a mí me tocó mucho, y que entiendo que ese auto lleva 50 millones de argentinos. Yo quiero alguien que nos acompañe hasta el final», dijo.

«En la Argentina se puede salir de la crisis con gestión, con ganas y soberanía, y del otro lado, el sector privado, sabe que en pandemia, nunca se tocó el sueldo del empleado, siempre se luchó y siempre hicimos el esfuerzo para sostener el trabajo. Eso es pelear hasta el final, y es lo que nos lleva a sobrevivir o fundirnos trabajando», acentuó.

«Ese mensaje -dijo- me dolió porque uno espera de un gobierno que la pelee al lado como hizo Ricardo (Quintela) en pandemia, que puso todo el equipo técnico y económico de la provincia para dar ayudas, créditos y coordinar la apertura de comercios».

Y refirió: «Que antes de votar pensemos en eso, y que tratemos de llevar el mensaje a sus conocidos porque lo que se pone en riesgo ahora es la democracia».

Daniel Sbiroli, en representación de Casa Sbiroli, se mostró confiado que “con trabajo y educación vamos a salir adelante”. “Como algo más personal y fuera de lo empresarial, estoy totalmente en contra de la libre portación de armas, y mi vida fue salvada en un hospital público. Y eso es algo que siempre voy a agradecer”, indicó.

Marcelo Navarro, de Global Medical, también sostuvo que “tenemos dos modelos de país, uno es continuar con el crédito, desarrollo, crecimiento y generación de puestos de trabajo; y otro, que no sabemos dónde vamos a ir a parar”. “Hemos logrado el objetivo que es tener cuatro representantes a nivel nacional y ahora queremos dar el respaldo al gobernador para que pueda gestionar en la Nación los recursos para la provincia”, expresó.

Seguidamente, una empleada de la empresa Global Medical le manifestó a Quintela: “Acompañamos su gestión y a la del futuro presidente Massa, y esperamos que el gobierno siga acompañando a las empresas privadas como hasta ahora”.