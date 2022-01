“Estas son las consecuencias de 40 años de improvisación y corrupción”

Send an email

El diputado radical hizo una profunda crítica al sistema político provincial y sus consecuencias socioeconómicas. “Debemos prestar muchísima atención a los graves problemas energéticos y de provisión de agua que tenemos en La Rioja, porque son síntomas del fracaso de 40 años de gobiernos improvisados y corruptos”, dijo Gustavo Galván.

Respecto de las crecientes protestas por los permisos de exploración minera expresó: “Resulta increíble que desde el gobierno provincial se siga pensando en la mega minería metalífera y en la minería de radiactivos como una salida de desarrollo para La Rioja, cuando es un modelo fracasado en todo el país y en países vecinos”.

En torno a la búsqueda de soluciones el legislador considera que “los riojanos necesitamos planificación estratégica para mejorar nuestra infraestructura social y productiva, como el sistema de energía y la provisión de agua en toda la provincia. Las recetas mágicas del extractivismo mineral agrícola o ganadero no han dado buenos resultados ni a mediano ni a largo plazo. Es evidente la improvisación a la que nos han sometido por décadas y que hoy busca salidas rápidas que en realidad no conducen a nada si no a más postergación y corrupción”.

Para el dirigente “una cosa es tomar de ejemplo procesos exitosos en otras comunidades y regiones, pero copiando modelos de moda no vamos a ningún lado. La corrupción arruina todo y el ejemplo más claro es el Parque Eólico Arauco, que ha arruinado modelos exitosos en otras regiones y países como es el de las empresas públicas estratégicas y la producción energética sustentable”.

“Hace décadas que no podemos terminar el camino a Chile, por ejemplo, y que seguimos desaprovechando la línea de 500 tratando de utilizarla para la mega minería, o el famoso gasoducto desde Casa de Piedra a los Llanos y al Oeste, donde hicieron una planta inutilizable y en Chamical dejaron abandonados los caños hasta que se los robaron”, dijo el diputado para ejemplificar. –

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...