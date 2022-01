Fantino salió a hablar sobre su extraño baile viral: “tener que fumarte…”

Captura de video

Alejandro Fantino (50) se hizo viral en las redes sociales luego de que comenzara a circular un video donde se lo ve realizando extraños pasos de baile mientras se ejercita en una bicicleta fija. Luego de generarse una ola de memes y hasta comenzara a especularse sobre el estado de salud del conductor de Intratables, el periodista realizó un vivo de Instagram donde se refirió a las repercusiones.

«Me dio entre pena y gracia, gracia por supuesto que me dio lo que paso con el video que subí bailando el viernes. Me dio mucha gracia por la cantidad de memes que aparecieron. Y lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive. Pero me dio un poquitito de pena algunas interpretaciones boludas, no de redes. De algunos colegas y algunos dando vueltas por ahí», señaló en el comienzo de su descargo.

Luego, hizo hincapié en el arduo entrenamiento que viene llevando a cabo para enfrentarse a cinco rounds de pelea que le esperan en marzo o abril de este año: «Estoy entrenando para pelear cinco rounds en el Ninja, esto va a ser en marzo o abril. Con 50 años que tengo, me estoy entrenando, me alimento, me cuido, me entreno, entreno para estar a la altura de las circunstancias y poder subirme a pelear cinco rounds con el Ninja».

Y desafió: «Una vez terminado con el Ninja, voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, colegas míos. Los que se ríen de todo el mundo con esta -señala su boca-, pero después haber si les da esta -dice mientras aprieta el puño-. Con la lengua son karatecas, entonces me da un poquitito de pena algunas interpretaciones del sistema, no de las redes porque las entiendo y juego también».

Para resumir sus sensaciones ante lo sucedido, Fantino destacó que «es una cuestión entre triste y risueña. Con la vida que llevo de deporte, a los 50 años dándole para delante».

«Todo lo que hago en redes sociales es con la vida sana, entonces tener que fumarte algún estúpido salga a decir boludeces, lo entiendo y te juro que lo entiendo, pero es triste. Así es nuestro medio y así hay que darle para delante, yo de todas maneras no voy aflojar con lo que me gusta porque yo fui criado así», cerró convencido.

