Fede Bal reveló que está loco de amor por una ex compañera de Masterchef

Tras confirmar su separación de Sofía Aldrey, Fede Bal contó qué compañera del reality le atraía.

Fede Bal anunció hace algunas semana que estaba separado de Sofía Aldrey. Después de la polémica que se generó por las fiestas que realizaba en su casa y la invitación que le hizo al Polaco, el actor estuvo de invitado en Los Mammones y habló de todo.

Tras su paso por Masterchef y la fama de ’Don Juan’ que tiene Bal, Jey Mammon quiso saber si se había sentido atraído por alguna de sus ex compañeras del reality.

“¿Te sentiste atraído por alguna compañera de MasterChef Celebrity?”. Antes de que Fede responda la pregunta, Jey remató: “¡Manzana!”.

Al principio, Bal respondió que no, que eran todas buenas amigas y compañeras. Sin embargo, se retractó a los pocos segundos y confesó: “Bueno… Leticia Siciliani me encanta, me parece hermosa. La adoro. Le mando un beso, pero no fue atracción”.

EL MENSAJE DE AMOR DE FEDE BAL A LAURITA FERNÁNDEZ

Hace una semana, invitado a PH, Podemos Hablar, Fede lanzó una inesperada declación de amor a Laurita Fernández, su ex novia.

En la sección ’frente a frente’, Agustina Kampfer sorprendió al actor con una pregunta muy íntima sobre sus relaciones amorosas: «¿Alguna vez te sentiste realmente en calma en los brazos de una mujer?».

Conmovido por la pregunta y con una sonrisa en el rostro, Fede reveló: «Si, no voy a decir quién porque la conocen. Me sentí muy en calma, muy feliz. Es difícil de replicar esa sensación, sentí calma en brazos de una mujer. Fui el hombre más feliz del mundo», expresó.

Andy Kusnetzoff intervino y le preguntó por qué no quería decir el nombre y Fede aclaró: «No quiero decir quién es por respeto hacia ella. No se si en este momento…, puede tener repercusión. Pero si, es algo muy hermoso».

Rápidamente, las redes se llenaron de especulaciones sobre a quién podía estar dirigido el mensaje. Y todos coincidían en un nombre: Laurita Fernández. /Paparazzi

Share this: Twitter

Facebook