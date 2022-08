Send an email

Felipe Álvarez: “Los sueldos son bajísimos. Nación manda más y más plata, pero se la reparten unos pocos y el resto no llega a la gente”

Con una agenda de trabajo hiperactiva, el diputado nacional Felipe Álvarez avanza en el interior riojano: recorrió Chepes, Villa Unión y Guandacol con el objetivo de “conocer la realidad de cada riojano, el día a día de cada rincón de la provincia”. Con el objetivo puesto en el 2023, está elaborando un plan de gobierno integral: “La única manera de planificar a mediano y largo plazo para resolver los problemas de la gente es conocer la realidad de cada riojano en toda la provincia”, aseguró.

Felipe Álvarez viajó a Chepes donde mantuvo reuniones con médicos, docentes, referentes de la cultura e instituciones deportivas como el Club Sportivo Barrio Belgrano. Mantuvo diálogo con jóvenes y comerciantes.

Según destacó en sus redes sociales “El principal reclamo en Chepes, como en toda la provincia, son los salarios. Hay gente que cobra tres mil pesos, es una vergüenza. También preocupa la salud, educación y falta de trabajo”, señaló.

En Villa Unión visitó instituciones educativas, emprendimientos y se reunió con vecinos. Estuvo en el Colegio Provincial N°28 donde asisten 273 niños y visitó a una emprendedora que lleva más de treinta años dedicándose a su negocio «Masas Artesanales La Bandeña». No perdió oportunidad de reunirse también allí con el sector de la salud: visitó a Antonia, una enfermera con más de 30 años de servicio en una reunión donde se hicieron presentes vecinos y personal de salud y educación.

“Las demandas son distintas según cada localidad, pero siempre hacen referencia a responsabilidades que son de la provincia. En Guandacol necesitan inversión en infraestructura para fomentar el crecimiento del turismo, en toda la zona reclaman la falta de cloacas, un reclamo histórico en Villa Unión, la precariedad en salud y en educación”, afirmó Álvarez.

Fiel al fomento del cuidado del medio ambiente, Álvarez también se involucró a su paso en proyectos ambientes en los que ya venía trabajando junto a la diputada provincial Nadina Reynoso. Visitó a Horario Ruiz, un recuperador urbano que tiene un proyecto dedicado al cuidado del medio ambiente con personas de distintas localidades del Departamento Felipe Varela. Recuperan residuos en origen generados por locales comerciales, kioscos y supermercados.

De su extensa recorrida, el diputado nacional concluyó:

“Notamos un enojo, un malestar generalizado en la provincia en materia salarial: la plata no alcanza, llega mucha plata permanentemente a la provincia, Nación manda y manda, pero eso no llega a la gente, se gasta en los amigos del poder, en propagandas, en shows, pero no es materia salarial, ni en salud, ni en educación”, sentenció Álvarez.

En sus redes, le habló directamente al Gobierno Provincial: “Le pedimos al Gobierno de la provincia que destine los recursos de todos los riojanos donde realmente se necesitan”

