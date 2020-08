Fitito Green “Además de poder divertirnos junto a los chicos los artistas, podremos mostrarnos y que la gente nos conozca”

Send an email

En el mes de la niñez, el Gobierno de la Provincia preparó el programa “Festipeques”, donde Fitito Green, será uno de los tantos animadores infantiles que tendrán la tarea de sacar una gran sonrisa a toda la familia en medio de la cuarentena.

Con una variedad de canciones reversionadas, grandes anteojos, nariz roja y una imponente sonrisa, Fitito Green, se encuentra trabajando para el gran momento, el cual considera una oportunidad importante para mostrar su arte. “Estoy muy feliz y agradecido con la invitación del gobierno, mi expectativa es grande, porque además de poder divertirnos junto a los chicos los artistas podremos mostrarnos y que la gente nos conozca, indicó”.

El artista, exaltó la propuesta del gobierno de celebrar a los niños en su día. “Esta propuesta que hace el Gobierno de la Provincia para los chicos está espectacular en este contexto de cuarentena donde no se puede hacer otra cosa, me parece muy acertado, habrá muchos premios, sorteos y serán varios programas, por lo que se podrá llegar a cada niño de la provincia y todos tendrán la misma posibilidad de ganarse un premio y divertirse”, indicó Marcelo Castro, quien personifica a Fitito Green.

Oriundo de Valle Encantado, Fitito Green, asegura tener un estilo propio. “Tengo mi propio estilo, trabajo con la guitarra, hago juegos masivos para grandes y chicos, bailo, preparo coreografías, tengo un oso grande que se llama el Mono Coco, no tiene voz aún pero siempre me acompaña en todos los cumpleaños. Junto a mi princesa Fitita Red, practicamos los show, los juegos, las dinámicas nuevas que surgen y las canciones”, detalló.

Castro, contó también cómo nació su personaje, “empecé con mi personaje hace cuatro años, siempre estuve en los cumples de mis sobrinos animando, pero nunca se me dio por tomarlo como una profesión que surgió ante la necesidad de trabajar, soy profe de Educación Física y no conseguía trabajo”. Y continuó, “mi personaje se llama Fitito por el auto que siempre me gusto y green por el color verde, mi preferido, el color de la esperanza”.

Con una mochila repleta de sueños y alegría, como se representó Fitito Green, volvió a agradecer al gobierno por convocarlo. “Estoy muy feliz y agradecido con el Gobierno, con el Ministerio de Turismo y Culturas, Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Canal 9, con todos los que forman parte de esta gran iniciativa. Muy agradecido de que podamos mostrar nuestro trabajo junto a la mayoría de animadores infantiles de la provincia”, concluyó.