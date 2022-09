Florencia López: «En democracia el camino son las urnas y no el odio»

En la Sesión Especial y con la autorización de los legisladores, la vicegobernadora Florencia López, tomó la palabra para manifestar su repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

«Vivimos uno de los hechos más importantes como es el magnicidio, muchos desconocíamos su significado porque nunca habíamos escuchado en la República Argentina que alguien haya intentado atentar contra la vida de un político por causas ideológicas. El concepto señala que en todos los casos hay un rasgo similar y es que quien lo comete está con convencido y con la seguridad que está realizando una misión, que es tan importante por los beneficios que ocasionará que se justifica cualquier sacrificio», manifestó.

En ese sentido, indicó: «Cuando vemos lo que sucedió con nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vemos que están todos los elementos, había una misión que era eliminar a una dirigente popular, política mujer, líder indiscutible de la Argentina y había un sacrificio que hacer porque supuestamente estaba justificado en los beneficios que iba a traer y ese sacrificio era presentarse ante una multitud, empuñar una arma y gatillar, y así según él tendría beneficios la República Argentina si eliminaban a Cristina Fernández de Kirchner y esa misión que tenía esta persona estaba justificada por ese odio que ustedes hablaron (en alusión a los diputados), ese odio que se transmiten los medios de comunicación hegemónicos y que la oposición ayuda y colabora, y los militantes de la oposición.

Generando odio al que no tiene que comer, al que tiene posibilidad de educación, al que tiene un programa social; llegamos al absurdo de creer que quien cobra un programa social es un beneficiario de este país, cuando es todo lo contrario, porque es aquel que no pudo insertarse económicamente, ni socialmente y eso es en lo que tenemos que trabajar».

Cualidades

En este contexto, expresó que «el odio se hace más fuerte en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, porque es mujer, es bella, genera más odio y resentimiento, es inteligente, es capaz, valiente y poderosa, y ese poder lo tiene de la voluntad popular, de las masas populares y multitudes y quién no tendría envidia de ver que una vicepresidenta está hace más de 15 días en Recoleta rodeada de multitudes que la quieren, la abrazan esperando que les firme su libro, y eso compañeros no es gratis; el odio, el resentimiento, la bronca y no es que seamos culpables de nada, es una cuestión sociológica, saltó de esta manera con el intento de asesinato a nuestra vicepresidenta. Todo eso nos genera la reflexión, no nos olvidamos también que es peronista y desgraciadamente las mujeres peronistas estamos más en la parrilla que el resto de las mujeres. Cristina fue objeto de todo tipo de descalificación, denotación y otras mujeres de otros partidos políticos no lo son».

Gigante dormido

Por otra parte, López, recordó que «días atrás en el Partido Justicialista con el Gobernador Ricardo Quintela vimos que los otros dirigentes reflejaban que el peronismo es un gigante dormido, que no debe ser provocado porque saldrá a la conquista de aquellos derechos que hemos obtenidos y una prueba de eso es hoy, donde el peronismo sale a plantear con firmeza a mostrar cuál es el camino y que si quieren combatir con esta fuerza que excede de lo partidario, tenemos que combatir en un solo lugar y esas son las urnas, no hay otra forma de combatir, no es con la armas, con la descalificación, no es con el lawfare, es con las urnas y como no pueden se manejan de esta manera».

Otro rumbo

Finalmente, resaltó que «hubo un ataque a la democracia, a la República porque preside y es la titular de la Legislatura Nacional, es un ataque a la mujer y a la sociedad que estaba allí, el apoyo a nuestra vicepresidenta es el subsuelo de la Patria revelado que se levantó un 17 de octubre para decir que esto no correspondía. Por eso me siento feliz de que Cristina Fernández de Kirchner esté bien, y feliz de que este atentado nos sirve a nosotros para que nos demos cuenta que no es el camino el odio, la división, la grieta, el resentimiento, sino que tenemos que hacer la construcción de una Patria para todos. Respecto de algunos que plantean que no creen que no sea real, no creen en las instituciones de la Argentina, no creen en la policía, no creen en la Justicia, no creen en los testigos entonces si no creen en esta República cómo podemos confiarle las decisiones que debe tomar esta Argentina, por eso celebro que los diputados hayan podido llamar a esta Sesión Especial y que podamos darle un marco para decir que tenemos que tomar otro rumbo en esta República Argentina».

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...