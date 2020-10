Florencia López presentó el primer campeonato virtual de fútbol femenino

La vicegobernadora, Florencia López, lanzó el 1° Campeonato Virtual de Fútbol Femenino junto a representantes del Fútbol Riojano y el Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 equipos de la provincia, ya están inscriptos. El partido Unión de Famatina versus Arsenal de Aimogasta dará apertura al campeonato. «Las mujeres marcarán la cancha y meterán un gol al machismo», remarcó López.

En el marco de una Legislatura de puertas abiertas, la vicegobernadora Florencia López anunció el inicio del 1° Campeonato Virtual de Fútbol Femenino, que ya cuenta con más de 60 equipos inscriptos de toda la provincia. Los premios serán un trofeo para el campeón e indumentaria deportiva.

En la conferencia de prensa, participaron representantes de Fútbol Riojano y el Círculo de Periodistas Deportivos, organizadores del Campeonato. Asimismo, de forma virtual, acompañaron el lanzamiento las protagonistas del evento, las jugadoras y entrenadoras.

«Estoy contenta de terminar la semana con deporte, con fútbol femenino que es un patrimonio de todos los riojanos y riojanas. Es importante la visión de la mujer en el deporte, en el fútbol, donde nos sacamos los estereotipos», remarcó López e instó a los hombres «ser los primeros aliados para que la mujer recuperar los derechos en la sociedad».

Además, la vicegobernadora comentó que la iniciativa del campeonato se pensó desde hace tiempo ante la posibilidad de no tener participantes, pero «alcanzamos una gran convocatoria; creo que es la excusa ideal para trabajar unidos y reencontrarnos para comenzar a pensar en la post pandemia», remarcó.

Por otra parte, recordó una conversación con la jugadora del plantel de Rioja Juniors: «Brisa en su experiencia como jugadora profesional atravesó muchos obstáculos discriminatorios, y debió avanzar para conquistar y afianzar lazos en el deporte como mujer. De ahí que planteó una legislación de protección a las mujeres y una ley integral contra la discriminación».

En este sentido, afirmó que «la mujer y los niños deben desenvolverse en un ambiente seguro, sin temor en el deporte. Debemos garantizar la libertad para que los partidos de fútbol femeninos se desarrollen con normalidad y que cada club tenga la obligación de tener un equipo femenino, necesitamos que desde las ligas nos den ese reconocimiento».

Por último, remarcó que «las mujeres marcarán la cancha y meterán un gol al machismo».

Me gusta, me encanta

El campeonato se trasmitirá por la fan Page de futbolriojano, donde toda la familia y comunidad deportiva deben participar con un clic en me gusta o me encanta a su equipo.

A partir de la semana que viene, los primeros partidos se jugarán con los siguientes equipos: Unión de Famatina Vs Arsenal de Aimogasta; Las Chicas del 10 Capital Vs Defensores Las Pampas Sanagasta; Tiro Federal Chamical Vs Lanús Capital y Atlético Chilecito Vs Las Tigresas Capital.

Show Gol Virtual

Durante el acto de lanzamiento la vicegobernadora entregó el trofeo a Gladis Gordillo, representante de Poli Sport de la Policía de la Provincia, que participó en el Show Gol Virtual, torneo organizado por Castañar y Fútbol Riojano.

«Este torneo generó muchas esperanzas y buena aceptación social. Nuestros compañeros y colegas acompañaron esta aventura «, afirmó Gordillo.