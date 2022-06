FRB: “El próximo martes comienza el Torneo de primera”

En reunión celebrada este Miércoles en las instalaciones del Club Independiente, se definió que el Torneo organizado por la Federación Riojana de Basquetbol, dará inicio el próximo martes 7. El mismo se denominará “Copa Héroes de Malvinas”

El torneo estará dividido en dos zonas, zona A y zona B una de 4 equipos y otra de 5 equipos (si la totalidad de los mismos son 9). donde jugaran todos contra todos en cada zona para clasificar del uno al cuarto en una zona y del uno al cuarto en la otra zona.

Solamente en la zona B quedara un solo club fuera de la fase final.

Los clasificados del uno al cuarto se enfrentarán en playoff con los cruces del A 1°A vs

4B; B 2°A vs 3B; C 3°A vs 2B y D 4°A vs 1ª. Luego los cruces de semi saldrán de los

resultados del partido A vs el resultado del partido B, partido 5 y del resultado del

partido C vs el resultado del partido D, partido 6. La final se enfrentará el ganador del

partido 5 vs el ganador del partido 6

Zona A Zona B

Amancay (cabeza de serie), Facundo, Independiente y Rioja Basket, forman la “Zona A”; en tanto que Riojano (cabeza de serie), Riachuelo, Unión, Banco Rioja y San Martín, integran la “Zona B”

Así será la primera fecha:

Martes 7 de Junio – Estadio: Roadney Young

21hs Amancay vs Independiente. Zona A

23hs Riojano vs Unión zona B

Jueves 9 de Junio – Estadio: La Caldera Verde

21 hs Facundo vs Rioja Basket zona A

23 hs Riachuelo vs Banco Rioja zona B

Libre San Martin.

