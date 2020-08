Fuerte apoyo al Gobierno Provincial para avanzar en tratamientos de Covid

Send an email

La titular de Casa La Rioja en Buenos Aires, Fabiana Oviedo opinó respecto del rol que cumplió la Nación y la Provincia en el marco de la pandemia por coronavirus y donde el organismo con sede en la Capital Federal tuvo su participación como articuladora con distintos profesionales e instituciones que ayudaron a hacer frente a esta situación de crisis sanitaria.

“Estos días que transitamos haciendo frente como sociedad a una pandemia que tiene en vilo al mundo, nos lleva a echar una mirada al menú de opciones que se tiene de tratamientos, opciones que en marzo no existían. Esto nos hace pensar que ese aplanamiento en la curva de contagios sirvió no solo a la comunidad, sino a los médicos y científicos que en nuestro país luchan denodadamente para frenar la expansión de este virus. Esta provincia decidió -y me llena de orgullo decirlo- abrir camino en este sentido”, declaró Oviedo.

En ese sentido, explicó que “las directivas de nuestro gobernador Ricardo Quintela fueron claras y precisas: todo lo que fuera materia de estudio y despertara una esperanza debía ser considerado. Siguiendo esta meta nos sumamos al trabajo que ya venía realizando el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de los diferentes equipos, desde la Casa de La Rioja, establecimos contacto con el ministro Vergara, con el doctor Carlos Laino y la doctora Liendo, quienes junto a otras personas estaban pensando estas opciones”.

“Nuestro rol fue establecer contacto con otros profesionales en Capital Federal que pudieran transmitirnos su experiencia. Fue así como llegamos hasta el estudio del doctor Polak y su equipo. La posibilidad de donar plasma tomaba forma. Y ahí llegó el momento de buscar los reactivos y los insumos. Cabe destacar el acompañamiento del Instituto Leloir que trabaja en varios proyectos con el CONICET. Paralelamente ya se habían tomado otras decisiones del proyecto: la compra por parte de la Provincia de la máquina de aféresis para mejorar la extracción de plasma de pacientes recuperados de Covid 19”, agregó.

La funcionaria destacó que “hoy vemos que el mundo pone la mirada sobre el plasma. Estados Unidos acaba de aprobar su utilización, a él se suman otros ensayos clínicos, otros tratamientos, todo está en estudio. El valor de la ciencia y de los científicos adquirió hoy una real dimensión. En nuestro país se vienen tomando medidas apoyando la investigación. El primer paso fue devolverle la categoría de Ministerio al área de Ciencia y al igual que al área de Salud”.

“Volviendo a nuestra provincia, –reflexionó- sin lugar a dudas el tiempo nos dará la real dimensión del camino que se va abriendo para que nuestros profesionales, talentos ellos, sientan que tienen el apoyo para incursionar en estos campos, algo que nos enorgullece enormemente. Entre tanto debate y discusión, y lo digo como ciudadana atenta a alguna voz que expresa que todos estos tratamientos son cuestionables, yo respondería lo que dicen muchos expertos de los que aprendemos día a día, que hasta que la vacuna llegue, estos tratamientos son puentes que los médicos evaluarán en función de la evolución de los pacientes”.

Al tiempo que añadió que “el uso compasivo de medicamentos se está dando en el mundo, la pregunta es si en el marco de esta terrible pandemia uno cruza el puente u opta por quedarse inmóvil; y ahí vuelvo a opinar y digo que hay que seguir sosteniendo la investigación con hechos concretos. Los pasos que vamos dando apuntan a ese objetivo”.

“La decisión política del Gobierno Provincial es que los avances de estos estudios sean considerados como parte de una política de Estado, y está bien que así sea porque los que sufren la presencia de este virus necesitan saber que se evalúan todas las opciones. Estamos ante un escenario donde la Nación y la Provincia unen su esfuerzo poniendo todo lo que está a su alcance. Está en nosotros acompañar como ciudadanos comprometidos a los equipos que están trabajando de manera tan responsable. Va para ellos nuestra admiración y respeto”, expresó.