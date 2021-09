Fuerte cruce: Diego Brancatelli le dijo “odiador de Cristina” a Paulo Vilouta en Intratables y el periodista explotó

Send an email

Los panelistas de “Intratables” tuvieron un fuerte cruce cuando debatían la crisis en el Frente de Todos que desembocó en la salida de siete ministros.

“No me van a ver atrapado en disputas innecesarias”, dijo el presidente Alberto Fernández durante la jura de sus nuevos ministros. La frase la pronunció tras la crisis que se desató dentro del Gobierno luego de la derrota del Frente de Todos en las PASO. La ausencia de Cristina Kirchner en ese acto alimentó el debate político y fue uno de los temas en Intratables (América). En medio de la discusión, dos de sus panelistas tuvieron un fuerte cruce.

El momento de tensión se vivió cuando Diego Brancatelli le lanzó a su compañero Paulo Vilouta que era un “odiador de Cristina”, luego de que su colega le dijera “doctora” a la vicepresidenta.

La pelea verbal arrancó después de que Brancatelli se molestara por los cuestionamientos al oficialismo que arrojaron varios integrantes del panel. “Es muy difícil cuando todos acá tienen tanto deseo de fracaso de este Gobierno. Yo estoy acá calladito viendo como todos hacen especulaciones negativas. Hacen un esfuerzo enorme para esto”, sostuvo.

Vilouta interrumpió. “Esto no es 678?, comentó, en referencia el programa ultrakirchnerista que hacía escraches televisivos a decenas de periodistas y comunicadores. “Bueno, es 876, es lo mismo. Es insoportable. Hay que tratar de interpretar lo que ocurre para la gente. ¿Por qué no estuvo Cristina? Porque si está ella, eclipsa todo y van a decir que ella estuvo porque puso a los ministros y fue a darle la bienvenida al Gabinete”, opinó el periodista deportivo.

Diego Grabia le remarcó que Cristina es la vicepresidenta y, como tal, debió estar allí. “Ella no fue para no eclipsar”, insistió Brancatelli. Vilouta, en un tono irónico, pronunció la frase que alimentó al cruce: “No está para esto, la doctora maneja todo, chicos”.

Irritado, Brancatelli respondió: “Los odiadores le dicen la doctora”. Entre gritos de ambos, Vilouta se enojó con su compañero. “Perdón, voy a plantear algo. Este es un programa periodístico. Si vos vas a fijar este tipo de condiciones de odiadores y todas esas estupideces que dicen algunos amigos tuyos en los actos, yo me retiro”, comentó. “Retirate si querés. No estás obligado”, intervino el otro panelista.

Luego, siguió el periodista de América. “Vengo a trabajar de periodista, no a trabajar de militante y a jugar esa estupidez. Yo no odio a nadie. Cristina es abogada, punto. Hacé lo tuyo. No te metas conmigo”, remarcó.

La discusión siguió unos minutos más. Brancatelli manifestó que decirle “doctora” a Cristina Kirchner es despectivo. “Somos periodistas y hacemos periodismo”, devolvió Vilouta. “Hagan lo que quieran. Estoy diciendo lo que se ve para afuera”, respondió el panelista. “Bueno, pero no sos un sociólogo. ¿Odiadores de Cristina por decir doctora? ¿Dónde estamos?”, se preguntó el periodista.

Fue entonces cuando intervino el conductor del ciclo, Alejandro Fantino. “¿Nos vamos a pelear por política?”, buscó saber. “Vive de eso (señalando a Brancatelli). Andá a la municipalidad a hablar de esto. Andá allá”, cerró Vilouta, sin que lograra irse la tensión en el ambiente en ningún momento. /TN

