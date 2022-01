Furor por el sorteo del sueldo de Javier Milei: ya hay 200 mil inscriptos

Javier Milei en el Congreso.

El diputado liberal Javier Milei puso en marcha su promesa de campaña de sortear el sueldo que percibirá como legislador nacional y en pocas horas eran más de 200 mil las personas inscriptas para quedarse con esa primera dieta.

El sorteo se realizará el miércoles próximo a las 19 y los aspirantes a quedarse con el sueldo del diputado de Avanza Libertad podrán anotarse hasta las 10 de la mañana de ese día en la web https://mipalabra.javiermilei.com, que ya colapsó en distintas oportunidades y tuvo 1,2 millones de visitas.

En la noche del miércoles hubo hasta 20 mil visitas por minuto en esa página y el propio economista sumó más de 20 mil seguidores en Instagram. Además, se duplicaron las vistas a sus historias en esa red social, pasando de 50 mil a 100 mil.

La dieta de Milei como diputado es de poco más de 205 mil pesos. El sorteo lo hará el propio economista en Playa Grande, en Mar del Plata, a las 19.

El recibo de sueldo de Milei como diputado.

«En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña. Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades. Voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral. Rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos. Fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones. Y por último sortearé mi sueldo como legislador», destacó el legislador.

El miércoles Milei había confirmado la realización del sorteo y ratificó lo que ya había confirmado en la campaña: «Todas mis dietas van a ser donadas».

«El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia», precisó.

Al explicar las razones por las que decidió sortear su sueldo, Milei destacó que es porque es «distinto a la casta política». Además, y al ser consultado sobre por qué no lo dona, respondió: «Yo en la vida real soy un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo».

Críticas a Guzmán

Milei criticó este jueves al ministro de Economía, Martín Guzmán, tras la presentación que hizo ante los gobernadores, sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

«Me preocupa bastante la posición del ministro Guzmán que sería propia de un adolescente donde recurre a falacias, cae en el polilogismo de Hegel, en un acto demagógico cuando dice nos ponemos la camiseta de Argentina, que solo él defiende los intereses de la Argentina y aquellos que lo critican están en contra del país», dijo el funcionario libertario en diálogo con Radio Con Vos.

Además, aseguró que «lo que está jugando es ‘el juego de las gallinas’», que según su explicación «son dos personas que van corriendo en un auto hacia un precipicio y quién levanta antes el acelerador sale antes del auto», en referencia al tire y afloje con el FMI.

«Es una estrategia muy complicada porque Argentina lo hace especulando con la idea del deudor significativo. Si Argentina entra en default lo quiebra al Fondo», agregó. /Clarín

