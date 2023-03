Galván: “Nuestra prioridad será el sueldo del riojano”

Send an email

El candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, Guillermo Galván presentó las diferentes listas de concejales que este 7 de mayo darán pelea para cambiar la realidad de los riojanos. En ese sentido, ratificó la firme posición de incrementar el bolsillo de los trabajadores riojanos, «nuestra prioridad será el sueldo del riojano desde el primer día de gobierno».

«El gobierno que viene va a ser de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, provincial y municipal. Por eso es que se va a otorgar ese aumento, eliminando, sacando y vendiendo las empresas que no son necesarias para los riojanos», afirmó Galván, en la presentación de las listas de Capital, que se realizó este lunes dentro del Pueblo Cultural «Pelagio B. Luna».

Con convencimiento y fundamentando su posición, Galván indicó que ese dinero del aumento llegará vendiendo la empresa área Alas La Rioja o los tres millones de pesos que se destina para el capitán del equipo de básquetbol. «Ese dinero se podría destinar a nuestros médicos, que son necesarios para curar a los riojanos. Tenemos que dar debate ahí también. ¿Qué hacemos los riojanos construyendo una Sapem de vino, pasando Sanagasta, con un presupuesto de 774 millones de pesos? Eso lo tienen que hacer los privados. Debemos destinar todo ese dinero en ese aumento, para activar la economía local, con una hiperinflación que tiene dos nombres: quintelismo y kirchnerismo, que cada día matan a los riojanos», aseveró.

En tanto que llevó tranquilidad a los trabajadores municipales, porque la primera medida que realizará cuando sea vicegobernador será la modificación de la coparticipación municipal. «Nunca más una intendenta tendrá que suplicar por sus fondos. Porque no la despojan a la intendenta, nos hacer vivir mal a los riojanos que estamos hartos de no tener más los servicios», agregó.

En tanto que fue tajante en la decisión del gobierno provincial por la reforma constitucional. «Con nuestros constituyentes no vamos a convalidar esa asamblea constituyente. Si nosotros ganamos no habrá asamblea constituyente que lo único que quiere es la reelección de Quintela y ponerle cuatro años de mandato a los jueces», afirmó.

«Hay un principio que es lo que jueces tienen que ser inamovibles, para evitar las parcialidades, para evitar juezas de género, que estaban cuartas en los concursos y terminaron primeras, sobreseyendo a un gobernador que maltrató y violentó a una simple trabajadora. Eso es el símbolo del quintelismo», expuso Galván, quien indicó: «Si Quintela consolida su poder, Dios los salve a los riojanos de pie. Si con una docente se animó a violentarla, cómo no se va a animar a un riojano o riojana que simplemente transite por las calles. Desnudaron lo que quieren. El poder y una justicia que no sea independiente», añadió.

Por último, hizo un llamado al voto opositor al gobierno provincial. «Si hay alguno que cosecha con la bronca, díganle que los primeros enojados somos nosotros. Nosotros queremos gobernar, para transformar esa bronca en esperanza y alegría para nuestra gente. Cada uno de nosotros va a quedar viviendo en La Rioja. Salgamos a convencer a otro riojano. Es cuerpo a cuerpo, es mano a mano, es llegar la esperanza y el futuro, que representa la Nación, Provincia y Municipio que viene, la del cambio», concluyó.

En tanto que también habló la intendenta Inés Brizuela y Doria, quien se presenta a los capitalinos para las elecciones del 7 de mayo para un nuevo mandato en la intendencia capitalina. Lo hará de la mano del Dr. Nahuel Pérez Schoetters, a quien enfatizó como «un hombre de coraje, que enfrentó todas las adversidades y no se vendió, no claudicó y sigue firme en su lugar, sumándose a este proyecto de transformación. Nos une el anhelo que podemos vivir mejor en esta Rioja», afirmó Brizuela y Doria.

«Todas estas listas de concejales son un ejército de convencidos, que con mucha alegría vamos a representar a la mayoría de los riojanos que quieren una Rioja mejor, justo, donde podamos vivir en paz y libertad», añadió, mientras que enumeró los grandes cambios culturales y profundos que se están llevando a cabo, en materia ambiental, protección animal, en recuperación del espacio público, promocionando el emprendedurismo, la industria y el comercio, «cuestiones que antes no se había ocupado el gobierno local», opinó.

«Somos conscientes de las cuentas pendientes con el vecino. Pero también sabemos que al frente tuvimos una máquina monumental de impedimento, que es el gobierno provincial. No quieren a los riojanos, por eso es que no hay salud pública, sin educación, por la soberbia del gobernador, que no quiere sentarse a dialogar y que los maestros tengan un salario justo», añadió.

«Son anti Rioja, porque el presupuesto que nos recortar, el bache que falta tapar, la obra que falta por hacer, no es contra esta intendenta, es contra los riojanos. Por eso es que frente a esa máquina de impedimentos, vamos a enfrentarnos vamos a dar pelea y vamos a vencer. Vamos a trabajar sin descanso para transformar esta realidad que nos duele. Y vamos a consolidar los cimientos de ese cambio cultural que estamos llevando adelante con nuestras banderas que son el amor, la fe, la esperanza de una Rioja para todos en libertad, con justicia y dignidad», finalizó.

El candidato a viceintendente, Nahuel Pérez Schoetters puso en valor el caracter plural que tiene «Juntos por el Cambio». que se ve reflejada en la conformación de la lista de concejales, puesto que hay de todas las ideas políticas y sociales, incluida «la del peronismo, pero ese peronismo bueno, no éste que está gobernando hace 40 años y que entristeció a la Provincia», afirmó.

«Vamos a acompañar y dar pelea por un futuro mejor para La Rioja. Entre todos juntos se puede», remarcó.

Por su parte, el senador Julio Martínez realizó una síntesis de todo lo que significa esta conformación de «Juntos por el Cambio», que es «de lujo, complementando a lo que se viene a nivel nacional. Porque el gobierno nacional será de cambios, con un futuro provisorio. Tenemos esperanza, donde las obras volverán a La Rioja, porque el quintelismo no quiere a La Rioja, solo quiere el poder y perpetuarse. Viene lo mejor, con esperanza», subrayó.

Durante el encuentro, se transmitió el saludo del candidato a gobernador, Felipe Álvarez, quien tuvo que viajar a Buenos Aires, para garantizar el acompañamiento nacional de los dirigentes de «Juntos por el Cambio» que estarán en la Casa Rosada, a partir del 10 de diciembre.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...