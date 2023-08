Galván se comprometió a que el agua potable llegue a los llanos riojanos

Send an email

El precandidato a senador nacional de «Juntos por el Cambio», Guillermo Galván visitó Chepes, Ulapes, Milagro, Catuna y Chamical, llevando el mensaje de esperanza que La Rioja se encolumnará en el Cambio que viene en todo el País.

Lo hizo en compañía de #PatoPresidente, que también cautiva por su simpatía y la manera de llegar a los más pequeños.

En Chepes, cabecera del departamento Rosario Vera Peñaloza, Guillermo Galván, se comprometió a que las obras y las obras públicas lleguen al interior provincial.

Visitó el barrio «La planta”, como le dicen en Chepes. Allí está la planta desalinizadora, donde muchas familias llegan a buscar «agua un poco más pura».

«Hace 40 años que gobiernan los mismos y en Chepes, que es una de las ciudades más grandes de la Provincia no hay agua potable. No hay futuro en La Rioja si no hay agua», apuntó Galván.

En tanto que pidió al electorado que tiene que ir a los cuartos oscuros el próximo 13 de agosto. En primera instancia «porque hay que darle un mensaje a Quintela y Massa que no estamos bien como país», apuntó Galván.

También añadió que de esas PASO saldrá el candidato consolidado de la oposición para que vaya a Casa Rosada. «Nosotros estamos trabajando para que sea Patricia Bullrich porque la vemos con decisión y coraje para que se reactive la economía y vuelva el orden de la normalidad», agregó.

«Si no vamos a votar va a ganar el aparato y Massa va a creer que está bien seguir en la hiperinflación, mientras Quintela seguirá sin dar salario digno y sin aumentos en blanco», acotó.

En este sentido recordó que uno de sus ejes de campaña es la quita de impuestos a los productos de la canasta básica. «Esta medida bien podría hacerse por decreto. El propio Massa lo podría hacer porque actualmente tiene más poder que el propio presidente, que no está. Pero no lo quieren hacer porque con esos impuestos se financia a los ñoquis que la Cámpora metió en ANSeS y AFIP», denunció Galván, quien realiza el trabajo de ir casa por casa, recogiendo el desenfado y la desilusión de los riojanos, pero transformándolo en la esperanza de la Argentina del Cambio, que encarará junto con Patricia Bullrich a partir del 10 de diciembre.