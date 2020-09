Gasalla reveló una repudiable costumbre que tenía con Pradón

Antonio Gasalla contó una indignante anécdota de cuando grababa un programa de televisión con la ex vedette en los 90.

Este domingo, Antonio Gasalla (79) reapareció en la tele, habló de su trayectoria, se quejó de la cuarentena y criticó las conferencias de prensa de Alberto Fernández (61). Pero hubo más. Es que durante la entrevista que Antonio Laje le realizó en Antes de mañana, el reconocido actor reveló una repudiable costumbre que tenía con Alejandra Pradón (54) cuando trabajaban juntos, hace más de 20 años.

En detalle, el humorista recordó a su excompañera de elenco con una polémica e indignante anécdota que, llamativamente, Laje dejó pasar de lado.

«¿Con quién trabajaste mejor?», le preguntó el periodista. «Con unos cuantos, con todos los que ves en la televisión yo he trabajado y ellos también y hay gente que si yo llamo hoy día vienen corriendo», aseguró el actor.

En ese mismo momento, de fondo y en una pantalla gigante, aparecían imágenes de los sketches de humor que a finales de los 90 realizaba con Pradón y Carlos Perciavalle (79) por la pantalla de Azul Televisión. «Ay Dios, esa parte de atrás la conozco», comentó entre risas Antonio mientras se veía la espalda de la mediática. Entonces, le dijo al conductor de América: «¡Mirala, está desnuda!». Y aunque Laje ni se inmutó, Gasalla siguió hablando del aspecto de la exvedette.

«No te voy a decir yo qué le hacía cuando estaba vestida así (con una diminuta bikini)… le ponía un dedo en alguna parte del cuerpo», reveló Gasalla, sin filtro. Y concluyó: «Cuando ella se ponía al lado mío la agarraba de atrás y bajaba la mano. ¡La Pradón!». «¡Qué éxito que has tenido!», le contestó el periodista, haciendo caso omiso a la barbaridad que él acababa de decir al aire.

«Remar en dulce de leche es lo que está haciendo ahora Antonio Laje con Antonio Gasalla. Está ’gagá’», «¿Ese es el cómico? ¿Qué le pasó?», «Apenas podía hablar. No sé si está afónico o enfermo», y «¡Qué picante Tonio!», fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter hicieron sobre la entrevista que el presentador de América le hizo al comediante.

Cabe destacar que otro de los momentos más fuertes de la nota fue cuando el también director teatral habló de Fernández. «Esto que yo veo, cuando se juntan estos tres (por Alberto, Horacio Rodríguez Larreta y Áxel Kicillof) ¿vos entendés al presidente? Hay casi un 40% de lo que dice que casi ni se le oye, porque se traga la voz», dijo al respecto.

Y agregó: «Los dos que tiene al lado (por Larreta y Kicillof) están como ’¿Y, qué hago?’. A mí me parece que no están gobernando. Para gobernar tenés que tomar las cosas por la manija, ver qué pasa, cómo hacerlo… No para decir en un noticiero un montón de frases. Por ahí también están tan para adentro para no perjudicar a la gente, para no decir la verdad». /Clarin