Gerardo Rozín grabó un video para después de su muerte: “Quería contar que algo estaba pasando”

Toda la televisión sigue conmocionada tras la sorpresiva muerte de Gerardo Rozín a sus 51 años. En el programa que ideó, La Peña de Morfi (Telefe), dijeron presente más de 50 artistas como Joan Manuel Serrat, Sandra Mihanovich, Jairo, Alejandro Lerner, Juanse, Elena Roger, Nahuel Pennisi, Soledad y la familia Montaner, entre otros tantos.

En la conducción estuvo Jesica Cirio, acompañada por Zaira Nara y Julieta Prandi, tres mujeres que formaron dupla con el periodista. “La Peña era su motor”, aseguró Cirio que, emocionada pero entera, logró llevar adelante esta emisión especial que incluyó un video inédito del periodista hablando del impacto de una canción al momento de enterarse de su enfermedad.

El video de Gerardo Rozín para después de su muerte

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Jesica Cirio presentó un video inédito que Gerardo Rozín hizo junto a una de sus banda favoritas, Dos más uno. Se desconoce cuándo fue grabado, aunque se estima que fue hace pocos meses. En primera persona contó un poco de la experiencia que estaba atravesando.

“Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía, te pone una canción y después vos te encargas de ver que te estaba contando. Acá no hace falta ser mago. La historia empieza así: me gusta el Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12 o 13 y me escapaba en Rosario a ver sus shows o los del Dúo salteño cada vez que podía. El Teatro Laverdén, con precios muy muy populares, abría cada tanto y yo, medio una locura, iba solito. Como cuentan en Italia con los circos, pero con el Cuchi Leguizamón”, narró el periodista en una sala de ensayo, bajo la atenta mirada de la banda que lo acompañaba.

“Es como si esa canción me hubiera grabado para siempre, la fui cruzando muchas veces en la vida, vi varias versiones que él fue grabando, siempre con chistes de ciegos… que no vienen al caso”, relató.

Después de un suspiro pesado, Rozín decidió abrir su intimidad por primera vez al público: “Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo… después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy… quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico. Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe… La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”.

Se refiere a “Me voy quedando”, una canción de Cuchi Leguizamón que entonó junto a la banda en una de los últimos programas en los que estuvo. “La hicimos con los chicos de un modo muy emocionados, que casi no pudimos llevar al aire porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire, y no me volví a cruzar con la canción en todos estos meses, que fueron bastante buenos. Sin embargo, hoy, acá, por las dudas, con Dos más Uno, ‘Me voy quedando’”. Y, en su voz, interpretó una versión conmovedora y eterna. /TN

