Gianni Infantino, en el predio de la AFA: volvió a pedir un Mundial cada dos años y habló del fallo del Brasil-Argentina suspendido

El presidente de la FIFA habló en conferencia de prensa luego de recorrer las instalaciones en Ezeiza. Dijo que antes de diciembre se define el tema de los mundiales.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino está en Buenos Aires y recorrió hoy las instalaciones del predio de la AFA en Ezeiza en medio de su gira sudamericana que también lo llevó por Chile, Colombia y Ecuador. Acompañado por Claudio Tapia, titular del fútbol argentino, volvió a pedir por la organización de un Mundial cada dos años y criticó la forma en que se suspendió el partido entre Brasil – Argentina por las Eliminatorias.

Infantino conoció el predio y estuvo en la inauguración de un centro arbitral desde donde se controlará el VAR que se implementará en el fútbol argentino a partir de 2022. Luego, dio una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas.

“Claramente lo que debo decir es que es un caso pendiente en la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Yo no voy a intervenir. Los órganos jurídicos de la FIFA son independientes. Lo que se vio no puede pasar. Un partido no se puede interrumpir de esa manera. Es inaceptable. Siempre está bien definir los partidos adentro del campo de juego, pero no siempre es posible porque tenemos reglas”, respondió el presidente de la FIFA cuando le preguntaron por el partido entre Brasil y Argentina que se suspendió en San Pablo por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“No queremos ver más imágenes como esas porque es algo que hace mal al fútbol. Vamos a ver qué deciden”, agregó.

Infantino también reiteró la idea de la FIFA de aprobar un Mundial cada dos años, y argumentó por qué considera que sería beneficioso: “El Congreso de la FIFA nos pidió la posibilidad de organizar un Mundial cada dos años. En realidad, sería un Mundial por año, porque sería uno masculino y al año siguiente uno femenino. Ya le pedimos a los expertos que expliquen los beneficios. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Tenemos que mejorar el fútbol a nivel Mundial. Un Mundial cada dos años sería más competición en el alto nivel, sería la posibilidad de que más países puedan jugar, y pone otra vez a las selecciones nacionales como una prioridad”.

“En diciembre lo vamos a definir porque es un tema muy importante. Yo al principio era negativo al respecto, pero cuando lo analicé y vi la propuesta, me di cuenta de los beneficios que puede darle al mundo. Lo vamos a resolver antes de fin de año”, destacó sobre la inminente resolución del tema.

Gianni Infantino, en el predio de la AFA: volvió a pedir un Mundial cada dos años y habló del fallo del Brasil-Argentina suspendido

“Hoy un jugador como Leo Messi viaja 400 mil kilómetros cada cuatro años. Un jugador europeo en el mismo tiempo viaja diez veces menos, con cambios de clima y de horarios. Por eso hay que cambiar el calendario internacional”, enfatizó sobre los problemas del calendario actual.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reunido con el presidente de la AFA y dirigentes del fútbol argentino.

Gianni Infantino, en el predio de la AFA: volvió a pedir un Mundial cada dos años y habló del fallo del Brasil-Argentina suspendido

“Es una emoción particular porque es la primera vez que estoy en este lugar. Me hablaban muy bien y creo que este sitio es impresionante. Acá se vive el fútbol y todos los argentinos deben sentirse orgullosos. Es un centro de nivel absoluto y en el mundo no hay muchos así. Tiene la magia del fútbol argentino”, fue lo primero que dijo Infantino sobre el predio de la AFA en Ezeiza. “Inauguramos un centro de arbitraje para que el fútbol argentino tenga el Videoarbitraje próximamente y es algo que vamos a promover con la FIFA a nivel mundial”, señaló. /TN

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...