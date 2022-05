Gobernador Ricardo Quintela: “La Rioja es historia, es pasión, es encanto, es lucha, es heroísmo”

En el marco del 431 aniversario de la Fundación de la Ciudad de La Rioja de Todos Los Santos de la Nueva Rioja, el gobernador Ricardo Quintela dejó su mensaje a las y los riojanos. En su discurso destacó la posibilidad de celebrar el Tinkunaco de la Riojanidad que se llevó a cabo en el parque de la Ciudad.

En primera instancia, Quintela saludó a las autoridades presentes, al Ejército Argentino y especialmente a los Granaderos a Caballo que “vinieron a compartir con nosotros una jornada especial”, al igual que a la Brigada Blanca y a la Fuerza Aérea Argentina. Además de todas las alumnas y alumnos que participaron del desfile.

Quintela manifestó que “esta jornada, este Tinkunaco de riojanidad que propusimos, es para que al Día de nuestra Ciudad, lo celebremos desde las raíces de nuestra identidad solidaria y luchadora. Desde la historia que logramos escribir como pueblo. Porque en esa historia encontramos las razones, los valores y la fuerza para conquistar los desafíos que tenemos por delante”. “Estamos construyendo una Rioja que nos permite tratar de convivir en unidad y felicidad, una Rioja grande con igualdad de oportunidades y posibilidades para todas y para todos. A ese desafío nos convoca este Tinkunaco de riojanidad”, expresó.

A lo que sumó: “ que hoy es un día para compartir y celebrar quiénes somos. Un día para encontrarnos y también para pensar nuestra riojanidad en función de lo que es bueno para todas y todos, en base al diálogo y el consenso social”. “La Rioja es historia, es pasión, es encanto, es lucha, es heroísmo, es encuentro siempre en construcción y tensión, es riojanidad viva, que late en la música, en la chaya, en tradiciones y en una cultura de encuentro y solidaridad”, sostuvo.

A lo que sumó que “es tensión entre 2 concepciones de riojanidad, al sabio decir de Ricardo Mercado Luna, una La Rioja de los hechos consumados, pasiva y resignada, sumisa y genuflexa a un destino de pobreza y postergación. Conformista.

La otra, la resistencia al sometimiento a los hechos consumados, la que se asume como protagonista de su propio destino, llamada e interpelada a consumar y construir, desde la lucha, su dignidad. Inconformista y en pie de combate por ser y existir como riojanos”.

“Desde la entereza del Cacique Coronilla, de nuestras madres aborígenes, de las y los Patriotas que se sumaron a las luchas de la emancipación, hasta la irreverencia de nuestra sangre criolla sublevada contra la opresión centralista porteña en Facundo, con su sueño federal como estandarte, continuado en las montoneras del Chacho Peñaloza, Victoria Romero, Severo Chumbita, Felipe Varela, Dolores Diaz”, afirmó.

“La que abraza la causa de la educación como camino de humanización en maestras como Rosario Vera Peñaloza y Dardo de la Vega Diaz, la que expresa su grito en el arte y en la letras, en la chaya y en sus silencios que hablan de profundidad y sabiduría”, afirmó.

A lo que agregó que “es La Rioja con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio de Angelelli y sus compañeros mártires, que escucha el clamor de los humildes y se hace propuesta de justicia social e igualdad que se conquista con empeño y con derechos.

Es La Rioja dolida y esperanzada, jamás derrotada y vencida, que renace en sus hijos con entrañas de riojanidad, que levantan esas banderas y siembran futuro en el corazón comprometido de un gobierno popular, donde es fundamental humanizar la política desde el amor, que propone caminos nuevos de dignidad, de desarrollo, de unidad y de justicia social”.

“Estos valores no son más que: alcanzar más y mejores oportunidades y posibilidades para nuestra gente; con dejar de lado el centralismo que sólo posterga a provincias como la nuestra porque ellos solo buscan rédito y ganancias pero desconocen los rostros que se esconden detrás, los de aquellos que son invisibilizados pero que son los que precisan con mayor atención la mirada del Estado”, dijo Quintela.

Sumó que “si alguien necesita energía eléctrica, conectividad, agua, etc. ¿Qué importan cuántos son? Son habitantes de esta provincia que necesitan que les tendamos una mano solidaria. Por años muchas provincias, especialmente las del Norte Argentino fueron postergadas, pero queremos, con una visión federal, cambiar esa realidad; mostrar que tenemos un gran potencial para ofrecer no solo en lo que hace a recursos naturales y materiales sino sobre todo a la calidez, la grandeza y el amor de nuestra gente”.

“Nos merecemos ser protagonistas de La Rioja y la Argentina que merecemos. Pero no podemos solo quedarnos en un decir, en un deseo sino que debemos actuar con sentimiento fraterno y saber que nadie se salva solo, que la construcción de una Rioja mejor se logra entre todas y todos, una real construcción colectiva”, expuso.

A lo que completó “podrán decirnos que eso es imposible, pero acá estamos de pie porque La Rioja es este territorio árido y prometedor habitado por personas con sangre originaria, rebelde, indómita, y a la vez apasionada, tierna y mansa. De esa porfiada condición, inquieta, de ser más humanos”.

En su discurso el gobernador subrayó que “desde el Norte Grande venimos avanzando en acciones que nos permitan crecer, desarrollarnos como región, porque si hay algo que nos identifica es nuestra solidaridad y porque estamos convencidos que el Norte no es ese norte inviable del que algunos hablan, es un norte maravilloso que tiene una infinita riqueza”. “Queremos ser protagonistas de la recuperación de la República Argentina de la mano de la producción, el empleo y las exportaciones, curando las heridas del pasado, corrigiendo las asimetrías del presente y construyendo el destino común de un futuro venturoso”, dijo.

Acciones y obras

Párrafo aparte dijo que en “La Rioja, en este tiempo aún con una pandemia supo estar a la altura de las circunstancias. Más allá de la adversidad que nos presentó la pandemia no nos doblegamos. Encontramos en las y los Chalecos Rojos, la cara más sensible de ese sentido de humanidad y servicio que seguiremos pregonando para cada riojana y riojano. Pudimos fortalecer el sistema sanitario con equipamiento y mejoras edilicias; invertimos en educación con la implementación, entre otras cosas, de la entrega de computadoras a través del programa Rosario Vera Peñaloza; seguridad con una Policía más amiga, cercana a la gente; con la adquisición y colocación de alarmas vecinales y cámaras de seguridad”.

“Aspiramos a que cada vez más familias puedan tener su hogar y un plato de comida, que cuenten con lugares para recrearse y disfrutar. Por eso se está construyendo a lo largo y a lo ancho de la provincia como por ejemplo el Parque Norte, el Parque de la Familia, el Parque Este, el Parque de las Juventudes”.

Sumó que “queremos que la conectividad sea un derecho no solo para unos pocos por eso llevamos adelante el Plan En Línea apuntando a un acceso equitativo, achicando la brecha de desigualdad entre los sectores más vulnerables, invitando a toda la comunidad a integrar «La ciudadanía digital» que estos tiempo nos dispone”.

Por otro lado sostuvo que “confiamos en lo que nuestras juventudes tienen para decir, para hacer, en sus ideas; luchamos porque la perspectiva de género sea transversal a todo lo que hacemos; que las diversidades, encuentren un espacio de contención.Apostamos por el trabajo digno y el aporte que todas y todos pueden hacer; agradecemos a las empresas que confían en nuestras políticas públicas apostando por esta provincia, generando más empleo”.

“Para alcanzar la provincia que soñamos; la que nos merecemos, estamos dando todo de nosotros en un desafío que es clave, como el corredor Bioceánico que le permita al país una salida al océano Pacifico por Chile para poder atender el mercado chino y el de oriente medio y el sudeste asiático”, indicó en otro tramo del discurso,

“La riojanidad gobierna a través de sus representantes, y esa es la mayor legitimidad y consenso que seguiremos construyendo. Construyendo desde la pluralidad, hacia la unidad que nos demanda el propósito del bien común. Comunidad que gobierna, comunidad que crece, comunidad que transforma con amor, todas las cosas. Por eso los convocamos a todos y cada uno pensemos como pensemos, para que nos estrechemos en un fuerte abrazo y juntos transitar un camino para lograr que cada riojana y riojano tenga un mejor porvenir”, expuso Quintela

Para finalizar dijo que “las y los insto a que levantemos las mismas banderas de fraternidad, de esfuerzo, de convicciones; las de una Rioja de unidad, pujante; inclusiva y con sentido federal. Debemos dar la última batalla del federalismo, la penúltima la hemos perdido en el Pozo de Vargas, pero la última batalla la estamos dando por ese federalismo que nos tiene que abrazar y cobijar a todas y todos los argentinos para hacerlos crecer en forma armónica con igualdad posibilidades y oportunidades”.

“Esa batalla la debemos dar pero ya no con el poncho y lanza sino con ideas sustentables razonables y con la fuerza política y popular. El federalismo vuelve a suceder, será práctica y no solo letra muerta. Ese es nuestro compromiso”, indicó.

Hizo un llamado a los medios nacionales y dijo “yo sé muy bien los intereses que defiendo. Defiendo un país federal, una provincia que se levantó de manera heroica. Defiendo los intereses de todos los riojanos”.

Por último deseo un “Feliz Día” a todas y todos los riojanos presentes en el desfile y a los que acompañaron desde sus hogares.

