Gonzalo Calvo: “con tres dosis vamos a tener menos posibilidad de contagio y menos posibilidad de enfermarnos gravemente”

En el marco del Operativo de Vacunación contra el Covid- 19 que lleva adelante el Gobierno Provincial, el secretario de Atención de la Salud, Gonzalo Calvo, habló sobre la vacunación en adultos y niños.

Al respecto aclaró que no existen contraindicaciones para aplicarse la vacuna siempre que una enfermedad base esté controlada y tratada por un profesional médico, “caso contrario, si tengo una enfermedad que nunca traté con un médico y me está generando muchos problemas a mi salud, esa persona no está en condiciones de ser vacunada, primero debería asistir al médico y mejorar su estado de salud”.

Asimismo, indicó que embarazadas pueden y deben estar vacunadas, y comentó: “tras la vacunación, a partir de los 15 días ya comenzamos a generar anticuerpos, el pico de anticuerpos se da entre el día 21 y 28 donde ya tenemos un nivel de anticuerpos aceptable”.

Por otro lado, explicó que en caso de haber cumplido los cuatro meses para la aplicación de la tercera dosis y haberse contagiados, la aplicación será posible luego del alta y recuperación completa. “La persona tiene que estar recuperada para vacunarse, si después del alta todavía la persona se siente enferma no están en condiciones de recibir la vacuna.

Aconsejo ir al médico y recuperar inmunidad, caso contrario, si después del alta están en buen estado de salud van y completan el esquema. Necesitamos cumplir el esquema porque con tres dosis vamos a tener menos posibilidad de contagio y menos posibilidad de enfermarnos gravemente”. También, señaló que la vacuna quedará establecida en el calendario anual, “los tiempos prudenciales se nos comunicará después desde Nación y la Comisión Nacional de Inmunización”

Por último, manifestó que “con respecto a los niños a partir de 3 a 11 años deben vacunarse para covid con primera, segunda dosis y refuerzo. Entre primera y segunda dosis deben esperar 21 días”.

Finalmente, comentó: “hoy las combinaciones para mayores de 18 años que fueron vacunados con Sputnik V y Sinopharm están usando Pfizer, Moderna y AstraZeneca que son bastante efectivas y generan buena inmunidad”.

