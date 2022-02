Goycochea lapidario con Ruggeri: “Fue un gran jugador, pero como persona…”

El exarquero de la Selección argentina dejó en claro que no existe relación entre ambos. Hubo un problema económico que los separó y desde ahí no volvieron a hablar.

Sergio Goycochea dejó en claro que no existe ninguna relación con Oscar Ruggeri y explicó en una entrevista que lo respeta como jugador y capitán, aunque no como persona. Además, se mostró molesto por algunas declaraciones del Cabezón con respecto a Diego Maradona y su adicción a la drogas.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, le consultaron en una entrevista realizada por El Show del Regreso, de Radio Ensamble, y en la que el arquero respondió sin pelos en la lengua: “No, no tengo ganas. Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco (risas). Puede ser que nunca tenga ganas. Fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán. ¿Cómo persona? No lo sé, es muy difícil (responder), prefiero pasar para evitar polémicas”.

Pero todo no quedó ahí ya que también se refirió a lo dichos de Ruggeri sobre Diego Maradona y su lucha con las drogas. El excapitán argentino había expresado que se había peleado “bastante con Diego por este tema”. “Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era. Porque nosotros íbamos con él y no podía vivir”, agregó.

Sergio Goycochea, lapidario con Oscar Ruggeri: “Fue un gran jugador, pero como persona…”

Ante esto, Goyco se mostró molesto y respondió: “Cada uno con su vida hace lo quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil… Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar, te colgás medalla diciendo ‘yo no…’”.

“Prefiero no hablar más de Diego. Me han llamado de todas partes y no me hace bien, me ha costado mucho y no me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se mal interpreten”, cerró.

El conflicto económico que separó a Goycochea y Ruggeri

Sergio Goycochea no dudó en reconocer que su mala relación con Oscar Ruggeri viene desde hace tiempo y que, al parecer, no pueden dejar atrás. Todo comenzó por un viejo conflicto económico que involucró al suegro del exarquero y al exdefensor.

En una entrevista que publicó el diario Clarín en 1999, Goycochea reconoció que ambos fueron protagonistas de un negocio que no salió bien y que cortó la relación entre los subcampeones del Mundial de Italia.

“Me extrañó que Oscar dijera que yo le debía plata y que no me podía encontrar. Tengo hace años el mismo número de celular. Era fácil encontrarme”, había señalado Goyco en aquel entonces. “Yo tengo la conciencia tranquila, no me escapé de nadie”, agregó.

Y explicó: “Esto es lo que pasó: le pregunté a (Guillermo) Cóppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. El me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos”.

“Se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, yo sólo hice el contacto. A la distancia me arrepiento. Pero si hubiera salido bien el negocio, ¿me habrían llamado para repartir los intereses por haber hecho el contacto?”, preguntó desafiante en aquella nota de 1999.

“Me dolió cómo se rompió todo. Fue con mentiras. Totalmente mentira lo que cuenta Ruggeri. Me acusaron a mí cuando yo no tenía nada que ver. En algún momento nos cruzamos, él tendrá su postura y pero el dolor lo pasé sobre todo por la mentira. Un negocio puede salir mal, pero no fue como lo contó. Nadie cagó a nadie”, cerró Goyco. /TN

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...