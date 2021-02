“Gracias al presidente Fernández reactivamos muchas obras que estaban paralizadas”

Send an email

El mandatario provincial, Ricardo Quintela, realizó una entrevista para el canal Argentinísima Satelital donde abordó diversos temas, entre ellos la situación en La Rioja en cuanto a la pandemia del coronavirus y el comienzo de clases. Quintela no dejó pasar la oportunidad para agradecer la última visita del presidente y su apoyo constante a la provincia.

Sobre la situación de la provincia en cuanto al Covid-19 dijo que “estamos pasando por una situación controlada, tenemos pocos casos, hay un porcentaje aceptable”. Además, consultado a si ya se había vacunado y si tuvo algún síntoma, Quintela explicó que “me pusieron la primera dosis y no sentí nada. Ni siquiera sentí el pinchazo. En La Rioja sólo hubo un porcentaje mínimo de vacunados que tuvo reacciones insignificantes”.

Por otro lado, en cuanto al tema de las PASO, Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y el pedido de suspensión por parte de los gobernadores que conforman el Norte Grande, expuso que “estuvimos reunidos en Chilecito y estamos comunicados telefónicamente y el 25 de febrero tenemos la tercera reunión en Corrientes, donde los 10 gobernadores del Norte argentino manifestamos públicamente la necesidad de la suspensión de las PASO. No sólo por la cuestión financiera y de la pandemia, queremos recuperar lo que no pudimos hacer en este año porque teníamos que dedicarnos a preservar la vida de nuestra gente. Buscamos no estar distraídos en un proceso electoral”.

En materia económica y la situación de La Rioja, afirmó que “no estamos en default con la deuda interna, tenemos problemas con la deuda externa, que se está negociando con otras provincias a partir de hacer factible el pago de la misma, tenemos la intención de cumplir con nuestros acreedores, pero sabemos que en los términos que están pautados nos es imposible”.

Consultado sobre el proyecto que le gustaría concluir este año, afirmó que “gracias al presidente Alberto Fernández, reactivamos muchas obras que estaban paralizadas, como lo son las rutas 73, 75 y 76 que comunica a Chile por el paso de Pircas Negras. Son rutas viales de alta montaña, obras millonarias, que se reactivaron y se están trabajando”. Mencionó que la obra del paso de Pircas Negras “nos permitirá comercializar con el sudeste asiático”.

Para concluir, habló sobre el comienzo de clases e informó que “queremos que las clases sean presenciales, esperemos que la situación sanitaria nos lo permita. Caso contrario estamos preparados para un inicio de clases con una mixturación semipresencial, la idea es empezar el 8 de marzo ”.