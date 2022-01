Gran regreso a la provincia del piloto chileciteño Diego Llanos luego de su excelente participación en el Dakar 2022

Hoy, regresó a la provincia, el piloto de motos chileciteño, Diego Llanos luego de haber participado en el Dakar 2022 desarrollado íntegramente en Arabia Saudita y donde tras su primera intervención, tuvo una destacada partipación, ya que finalizó 26° en la general de Motos y fue 10° en la última etapa sobre un total de unos 140 corredores.

A su arribo al aeropuerto Almandos Almonacid donde fue recibido por su familia, amigos y el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión, Jorge Córdoba, ante los medios de comunicación presentes manifestó que «estoy muy contento de estar acá y les agradezco por hacerme hecho el aguante desde el minuto cero, estoy muy contento por el trabajo que hicimos. Es una labor, en lo personal, muy importante ya que pude estar entre los 10 y 20 primeros mostrando el potencial que hay acá en La Rioja».

«Fue una carrera dura, más dura de lo que uno pensaba -reconoció- estar con frío, sueño, durmiendo poco, son muchas cosas pero acá estamos, muy contentos de regresar y de los resultados obtenidos».

Luego del incidente que tuvo el piloto Kevin Benavidez quien tuvo un desperfecto en su moto, su compañero Llanos, paró unos minutos para ver si podía ayudarlo, acción destacable dentro de los valores que buscan inculcar todas las disciplinas deportivas. Al respecto recordó que Benavidez «fundió el motor de su moto, mi actitud hacia él es porque tenemos una excelente relación, además de que también es argentino y tenía muchas chances de ganar el Dakar, para mí lo ganaba él pero bueno los fierros son así, no tienen sentimientos. Eso me puso triste pero por suerte se pudo enganchar al día siguiente».

Sobre su excelente desempeño, el chileciteño fue sincero al manifestar que «todavía no caigo, es todo muy reciente. Creo que cuando vayan pasando los días me iré dando cuenta de lo que hice. Hoy estoy muy contento y agradecido del apoyo recibido para poder participar en el Dakar».

Al ser consultado sobre su participación en el SARR dijo que «primero tengo que bajar un cambio, descansar porque tengo el cuerpo muy ‘golpeado’ de correr todo el año pasado y después veremos cómo enfrentamos los demás compromisos de este año».

Finalmente, agradeció al Gobierno Provincial, en especial a su titular, Ricardo Quintela así como al intendente de su Departamento, Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria «y a todos los que me ayudaron, fue mucha gente, para estar compitiendo. «Dedico esto a mi familia, a la gente de La Rioja, a mi papá que fue un sueño para ambos poder llegado a donde llegué», declaró por último para ser acompañado por la ciudad con una caravana que le demostró su apoyo y admiración.

