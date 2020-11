Guillermo Coppola opinó sobre la salud de Diego Maradona

Send an email

El ex representante del astro del fútbol pidió que la familia lo ayude.

Después de haber afirmado que Diego Maradona fue internado el lunes por anemia y deshidratación, Leopoldo Luque, su médico, confirmó este martes que el técnico sería operado a las 20 en la Clínica Olivos por un hematoma subdural en la cabeza. Finalmente, la intervención quirúrgica finalizó con éxito y el Diez ya se encuentra recuperándose en su habitación.

Quien tiene un cariño eterno con Diego es Guillermo Coppola, ex representante. «Indudablemente, le toca una más de tantas. Estuve muchos años de los buenos, de los bárbaros, de los títulos, y otros de los no tan buenos, como el episodio de Punta del Este. Pero bueno, esa marcha más que digo siempre que Diego tiene afortunadamente la ha podido utilizar», señaló Coppola en diálogo con Arriba Argentinos.

«Dicen que ha salido todo bien, que le han sacado todo lo que tenía, y esperemos encontrar otro Diego si Dios quiere. Yo pido, esta mañana me desperté pensando que eso podía influir en este Diego que yo desconocía, porque el viernes dio miedo, nunca lo había visto así. Yo hablo de un scrum familiar, yo creo que éste es el momento para despojar ese deseo o esa posición que quiere ocupar cada uno para ayudarlo con Dalma y Gianinna a la cabeza. No descalifico ni saco a nadie, porque hay otros hijos también que ha reconocido. Un scrum familiar que le permita estar feliz», agregó.

«Yo fui entorno también, y a mí me señalaron en algún momento, y yo hice lo que puede y hasta donde pude, y hasta donde Diego te deja. Yo creo que tiene que tener una desintoxicación general, hasta de los fármacos. Me animo a hablarlo porque lo he hablado con médicos», concluyó. /Pronto