Send an email

«Hay algo raro en la familia de lo que no hablan»: la hipótesis de una vidente por la desaparición de Betiana Rossi

Griselda, una parapsicóloga, dio sus apreciaciones sobre el caso y apuntó contra la familia y el hermano.

Betiana Rossi continúa desaparecida y cada día son más los especialistas que hablan sobre el tema. En este caso, Griselda, una parapsicóloga dio sus apreciaciones sobre el caso y expresó que «hay una escenario plantado».

«Me voy a meter en un terreno que es un poco complicado» dijo la mujer quien afirmó que existe un problema familiar. El mismo estaría relacionado con dinero.

Al ser consultada por la desaparición, Griselda afirmó que Betiana «se fue por cuenta propia». «Hay un escenario plantado sin ningún lugar a dudas… por un familiar que la está ayudando».

Para la vidente hay «algo raro en la familia de lo que no hablan». Según sus percepciones, cree que las personas cercanas a Betiana están escondiendo algo que nadie sabe.

¿Cambio de identidad?

Griselda, quien ha estudiado una gran parte de su vida sobre el fenómeno de la parapsicología, considera que es imposible que una persona se quede sin sus pertenencias para poder huir, «de no ser que quiera cambiar la identidad y demás».

Para la mujer, Betiana Rossi está «muy bien oculta» por parte de la familia ya que son ellos quienes la están ayudando. En tanto, apuntó hacia el hermano y detalló que él sabe el motivo de su escape.

Por su parte, al escuchar el testimonio de la vidente, Diego Quindimil, un psicólogo que se encontraba en el estudio confrontó su opinión y aseveró que «hasta ahora, no dijo nada que no sepamos». «Son todas hipótesis, no dijo lo que va a pasar».

Buscan a Betiana Solange Rossi, una mujer que desapareció hace seis días – LA NACION

Betiana Rossi lleva 14 días desaparecida

«Me parece que desde la perspectiva de la salud mental conviene pensar que ella tenía algunas deudas y que eso hizo que se vaya», dijo Quindimil.

Betiana Rossi lleva 14 días desaparecida y, por el momento, son pocos los datos que tiene la Policía que permitan esclarecer el hecho. Debido a esto, el Gobierno ofreció una millonaria recompensa para quien aporte datos concretos sobre su paradero. Mientras tanto la familia sigue esperándola y el hermano tiene sospechas de lo que le pudo pasar.

«No descartamos que se haya enojado y se haya ido caminando y en el transcurso la hayan secuestrado», dijo su hermano. /Mdzol

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...