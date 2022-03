“Hay diablos que hacen subir los precios”, dijo Alberto Fernández

Send an email

El Presidente habló en la TV Pública

Alberto Fernández volvió a hablar a cinco días de su última entrevista periodística y tras una semana donde se acrecentó la distancia con Cristina Kirchner. El Presidente dejó una particular definición al sostener que en la actualidad existe una “inflación autoconstruida en la cabeza de la gente”.

En declaraciones a la TV Pública, el mandatario apuntó a que en la actualidad deben abordar “el problema de la inflación autoconstruida, una inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee que los precios de los alimentos suben y suben los precios de todo”. Lejos de arrepentirse de llamar «guerra» a su plan antiinflacionario, Alberto Fernández dio a entender que fue mal interpretado y agregó: «Todos estamos librando una guerra contra la inflación».

Sostuvo a su vez que la disparada de los precios está vinculada a la “concentración de la producción de alimentos”. «Ahí tienen que ver los formadores de precios que tienen que llamarse a la reflexión para que entiendan que la suerte de tener un oligopolio no los autoriza a hace padecer a los argentinos”, afirmó entrevistado en el programa Desiguales.

En ese sentido, Fernández afirmó que no quiere “quedar bien con dios y con el diablo”. “Yo lo que quiero es que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos”, agregó y advirtió que “si no aplicaremos las herramientas que tenemos, como la Ley de abastecimiento”.

Consultado sobre el rechazo del sector agropecuario al aumento de las alícuotas al aceite y la harina de soja, sostuvo que “parte de la dirigencia del campo ha tomado una posición política, que no está actuando como representante del campo. Están actuando a partir de demandas político-partidarias. Lo digo con total crudeza y firmeza porque así ocurre”.

Tras confirmar que se mantendrán las tarifas sociales, el Presidente dijo que quieren “terminar con lo más ineficiente del subsidio que es subsidiar a los ricos». Adelantó que los primeros días de abril convocarán a las audiencias públicas para poder aplicar los nuevos tarifarios.

En tanto, recordó el episodio de la carta que envió el secretario de Energía Darío Martínez al ministro Martín Guzmán donde reclamaba fondos para afrontar los pagos del suministro de gas. “Estamos haciendo todo lo necesario para garantizar el gas”, dijo Fernández esta noche.

“Tuvimos un acuerdo que la ortodoxia del Fondo no quería aceptar. Es la primera vez que se firma un acuerdo donde no hay condicionamientos, restricciones al sistema jubilatorio, no hay pedidos de modificación al sistema laboral, reformas estructurales del estado. Y eso fue consecuencia de que nos pusimos firmes”, afirmó.

Fernández recordó que en el pasado había estado involucrado en otras negociaciones con el FMI y consideró que el acuerdo alcanzado en febrero “es inusual”. “Pusimos una serie de condiciones que se pudieron dar. Creo que también había por parte del Fondo la necesidad de reconocer que hicieron algo que estaba mal, por lo tanto tenían que aceptar un poco nuestra posición dura”, agregó.

En ese marco, Fernández realizó una defensa cerrada de su ministro de Economía, de quien el cristinismo reclama su renuncia por considerar que el acuerdo alcanzado con el FMI no beneficia a la Argentina. “Martín Guzmán fue el ministro del crecimiento del 10%”, lanzó en relación al crecimiento del 10,3% del crecimiento del PBI acumulado en 2021.

El jefe de Estado minimizó la interna desatada en el Frente de Todos entre La Cámpora y el albertismo. En ese sentido, afirmó que “son debates que se dan en los medios”.

