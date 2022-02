Hay fixture: así serán las primeras fechas de La Liga Femenina

El Apertura 2022 está cada vez más cerca de comenzar y desde la Asociación de Clubes se confirmaron las primeras jornadas de juego. Días y horarios.

La temporada 2022 de La Liga Femenina está pronta a comenzar. Y en este orden, en la cuenta regresiva al 19 de febrero, día en el que será la jornada inaugural, la Asociación de Clubes (AdC) confirmó el cronograma de las primeras fechas de juego.

Debido a la cantidad de equipos, una grata noticia en lo que respecta a la apuesta de los clubes y las instituciones en pos del desarrollo del básquet femenino, cabe remarcar el hecho de que habrá jornadas en las que se disputen partidos en simultáneo, sosteniendo a su vez el sistema de que la mayor parte del calendario se jugará en estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las primeras fechas serán:

Sábado 19 de febrero

16:30 | Riachuelo vs. Berazategui (en el Héctor Etchart de Ferro)

16:30 | Obras Basket vs. Catamarca Basket (en el Templo del Rock de Obras)

19:00 | Rocamora vs. Los Indios (en el Templo del Rock de Obras)

19:00 | Corrientes Básquet vs. Ferro (en el Héctor Etchart de Ferro)

21:30 | Unión Florida vs. Quimsa (en el Héctor Etchart de Ferro)

Domingo 20 de febrero

16:30 | Catamarca Basket vs. Rocamora (en el Héctor Etchart de Ferro)

16:30 | Quimsa vs. Obras (en el Templo del Rock de Obras)

19:00 | Ferro vs. Riachuelo (en el Héctor Etchart de Ferro)

21:30 | Unión Florida vs. Corrientes Básquet (en el Héctor Etchart de Ferro)

Lunes 21 de febrero

19:00 | Los Indios vs. Quimsa (en el Templo del Rock de Obras)

Miércoles 23 de febrero

19:00 | Berazategui vs. Los Indios (en el Héctor Etchart de Ferro)

Recordemos que serán 10 los equipos que participarán del próximo Apertura 2022, quinto año para La Liga y en su octavo torneo. Los clubes que competirán serán Deportivo Berazategui (campeón defensor), Quimsa de Santiago del Estero, Obras Basket, Corrientes Básquet, Ferro Carril Oeste, Unión Florida, Tomás de Rocamora, Los Indios de Moreno, Catamarca Basket y el debutante Riachuelo de La Rioja.

El Apertura de La Liga Femenina iniciará el 19 de febrero y se extenderá hasta finales de abril, aún con fecha a confirmar para la gran final del torneo. En fase regular, cada equipo completará un total de 9 partidos, enfrentándose todos contra todos a una sola ronda. Aquellos que finalicen en los puestos 9 y 10 finalizarán su participación, mientras que los 8 equipos mejor posicionados en la tabla accederán a cuartos de final (1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°), en series al mejor de dos partidos. Luego será el tiempo de semifinales, para después arribar a la gran definición por el título, donde se conocerá al campeón del certamen.

