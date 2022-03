‘Hay un compromiso muy importante del Gobierno de La Rioja vinculado a las capacitaciones, actividades y la aplicación de la Ley Micaela»

Send an email

El acto del 2° Ciclo de Formación de Replicadores de la Ley Micaela tuvo lugar en el Paseo Cultural Castro Barros y contó con la participación especial de la reconocida abogada Cristina Monserrat.

En la apertura de la capacitación, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna expresó su agradecimiento a los tres poderes del Estado «porque abrieron sus puertas para que llegue esta capacitación tanto a la Capital como al interior de la provincia».

Luna destacó que por la pandemia la puesta en marcha de esta capacitación para formadores debió afrontar muchas dificultades. «Sin embargo, teníamos algo a favor y que era el convencimiento del Gobernador para fortalecer esta propuesta en materia de género», indicó.

«Esta segunda capacitación es un nuevo desafío. Estamos poniendo todas las energías necesarias para poder concretar con éxito los desafíos que se han planteado», señaló.

En tanto, Karen Navarro, secretaria de la Mujer y Diversidad, dijo que el lanzamiento de este 2° ciclo de capacitación para replicadores «representa para nosotros una gran visión en lo que respecta a implementar la Ley Micaela en los tres poderes del Estado y ese es el camino que hemos asumido». «Este es un trabajo que tiene que ver con una gran apuesta del Gobierno en pensarse para generar la menor cantidad de brechas de desigualdad posibles y en pensar qué tenemos que hacer en cada institución cada vez que aparece un hecho de violencia», sostuvo.

La funcionaria dijo que «hoy es fundamental no solo generar estas capacitaciones sino también la toma de decisión posterior a eso». «El tema de género es un derecho genuino con lo que estamos trabajando, no es algo ideológico, sino que significa replantearse cada uno de los derechos humanos de todas las personas. Tiene que ver con el respeto integral a los derechos humanos», aseguró.

Por su parte, Cristina Monserrat dijo estar muy feliz de que esta segunda capacitación pueda realizarse de manera presencial. «La temática de la capacitación está vinculada a la Ley de Identidad de Género como derecho humano y no como ideología. Este año se cumplen 10 años de la vigencia de la ley 26.743 y es importante analizar todos los aspectos que aborda este cuerpo legal», señaló.

Monserrat sostuvo que «hay un compromiso muy importante del Gobierno de La Rioja que está vinculado a estas actividades de capacitación y de aplicación de la Ley Micaela que ya se vienen desarrollando desde hace tiempo y hay muy buena receptividad y acogida por parte de los funcionarios y empleados que asisten a las capacitaciones».

En este punto, la especialista afirmó que «La Rioja es avanzada en cuanto a lo que es la difusión de la perspectiva de género, con la legislación que protege a la diversidad, al género y a la mujer». «Además, La Rioja es pionera en materia contravencional ya que tiene una norma que sanciona la discriminación por orientación sexual, por religión, raza o ideología política y que no todas las jurisdicciones del país lo tienen», destacó.

Por último, la subsecretaria de Planificación y Gestión de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, Analía Yoma, resaltó que en 2021 se logró capacitar más de 1.500 personas. «Esto habilita la apertura de una discusión permanente ante todas esas resistencias que tiene el sistema cultural y que luego en la práctica se pueden convertir en vulneración de derechos», expresó.

Yoma agregó luego: «Tenemos un marco normativo de avanzada en nuestro país y los derechos no son negociables. Desde las instituciones tenemos que trabajar fuertemente en la prevención de la violencia institucional. Estamos felices de poder abrir esta segunda capacitación de formación de formadores. Necesitamos un cambio cultural para no tener que seguir viviendo no solo las violencias extremas que vemos a diario sino también las violencias invisibles», afirmó.

Estuvo presente también el jefe de Gabinete, Juan Luna; la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; el secretario de Juventudes, José Delgado; y la subsecretaria de Promoción y Protección de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, Florencia Dalmazzo, entre otras autoridades.

