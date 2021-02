Hebe de Bonafini propuso “suplantar la carne por arroz”

La referente de Madres de Plaza de Mayo cuestionó los hábitos alimenticios de los argentinos y aconsejó suplantar la carne por lentejas, quinoa, arvejas y garbanzos, que «tienen muchísimas vitaminas y proteínas”.

Los cortes de carne “populares” que el Gobierno nacional lanzó esta semana recibieron numerosas críticas en las redes sociales, donde usuarios de varios puntos del país denunciaron que los productos tienen mucha grasa y son de baja calidad.

La líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se refirió a este tema en la última marcha virtual del pasado jueves, donde criticó los hábitos alimenticios de los argentinos y recomendó reemplazar la carne por alimentos como los garbanzos, la quinoa, las lentejas, las arvejas y el arroz.

«Tenemos que aprender a caminar, hay que buscar precios. Hay muchas cooperativas que venden de todo baratísimo», aseguró la dirigente, que además dio un listado donde comparó precios entre grandes cadenas de supermercados y cooperativas de barrio.

“No digo todos los días pero sí muchos, tenemos que aprender a suplantar la carne. La lenteja, la quinoa, los garbanzos tienen muchísimas vitaminas y proteínas. Tenemos que cocinar más que la carne, que el churrasco vuelta y vuelta o el asadito que tanto nos gusta”, recomendó.

«Yo sé que da trabajo cocinar, que la quinoa hay que lavarla siete veces, pero se acostumbra», sostuvo.

Y agregó: “El cuscús es algo de muchísimo alimento que comen los árabes. Si hay pueblos que se han alimentado con cuscús, arroz, arvejas y garbanzos, ¿por qué nosotros tenemos que comer todo el día carne?”.

La activista argentina también se refirió a la alimentación en países asiáticos: “Piensen que los chinos, los coreanos y los vietnamitas vivieron la guerra comiendo arroz y ¿saben cuánto está el kilo? 60 pesos, de la mejor calidad».

Carne «popular». Críticas por la calidad de los cortes ofrecidos en el programa.

De Bonafini también expresó que “aprender a comprar ayuda al Gobierno. Así se dan cuenta que los supermercados son una estafa». Y opinó que “cuando una cosa es cara no hay que comprarla, y que la manzana se la coman ellos, porque no se puede pagar ese precio».

Por otra parte, dijo que ella “hace un esfuerzo” porque las jubilaciones que percibe “no le alcanzan” ya que debe “vivir como diabética”. “Si hay pueblos que se alimentaron a arroz, garbanzos y lentejas ¿por qué nosotros tenemos que comer todos los días carne? De esta manera vamos a ayudar al Gobierno, porque si compramos carne los únicos que se llenan de plata son ellos”.

Por último, se manifestó en contra del control de precios en las góndolas: “No quiero que pongan inspectores para controlar los precios. No hay que ir directamente, es mentira que venden barato. No se la crean. Yo hace años que no voy a un supermercado y no voy a ir. Hay que hacerles boicot», cerró. /LaVoz