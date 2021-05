Hebe de Bonafini zamarreó otra vez al Presidente: “recién ahora se dio cuenta de que los jueces son una basura”

Send an email

Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini se metió en la discusión por las clases presenciales con una fuerte crítica a la Corte Suprema y al presidente Alberto Fernández, tras el fallo que avaló la autonomía de la Ciudad para mantener las escuelas abiertas, pese a las restricciones por el coronavirus.

«(El Presidente) Se dio cuenta recién ahora que son una basura (los jueces). Se ve que (lo que pasaba) en la dictadura no se dio cuenta de nada», afirmó en diálogo con AM 750. Y agregó, en referencia a los jueces: «De un burro solo patadas, qué más vas a esperar».

La titular de Madres de Plaza de Mayo relató que los magistrados les rechazaban los habeas corpus por los desaparecidos y volvió a denunciar la «complicidad» de la Justicia durante la dictadura militar. «Se ve que el Presidente no sabe esto», agregó.

Además, calificó de «tristes» las palabras del jefe de Estado sobre «la decrepitud del Derecho convertido en sentencias», tras la decisión del Máximo Tribunal.

«A quien no le gusta que haya justicia. La justicia es del pueblo, no es ninguna novedad», agregó en relación a las declaraciones del jefe de Estado, según publica Clarín.

Tras el revés judicial, en un acto en el partido de Ezeiza, el mandatario advirtió que va a «seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias».

Respecto a las declaraciones del Presidente, Bonafini señaló que ve una predisposición a negociar, pero remarcó que gestionar la Argentina «no es un negocio». Y calificó a los jueces de «enemigos» a quienes hay que combatir.

Además, recordó una de las primeras charlas que mantuvo con el mandatario, tras ser electo, donde le advirtió que tuviera cuidado de la Suprema Corte, de los medios de comunicación, de Sergio Massa y de los gordos de la CGT.

«Usted por las dudas nunca vaya delante ni de los gordos de la CGT ni de Massa porque le van a clavar un puñal», ironizó. Y aprovechó para cargar duramente contra el titular de la Cámara de Diputados.

«Mirá Massa lo que está haciendo, al tipo que puso», afirmó la titular de Madres, en referencia al flamante ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera.

El funcionario debutó en su puesto hablando sobre la concesión de la Hidrovía del río Paraná. «Hace seis meses los argentinos no tenían ni idea de qué era», dijo.

Estas declaraciones despertaron la bronca de Bonafini, quien se expresó a través de una carta donde acusó al ministro Guerrera de subestimar al pueblo y lamentando que ocupe el cargo de titular de Transporte.

Este miércoles, volvió a expresar más críticas. «No sé si este señor va a seguir de ministro, porque con lo que dijo así como entró tendrían que sacarlo», manifestó..

Al tiempo que concluyó: «A mi no importa que sea de Massa, o de masita, o el que sea, no sirve, es un inepto. Un tipo que desprecia al pueblo, que dice que no está preparado, hay que sacarlo de los pelos porque ese va a hacer todo en contra nuestro».

