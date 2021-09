«Hombre Muerto», la película que movilizó y cambió para siempre a Los Colorados

Send an email

El pequeño poblado de Los Colorados, en el departamento Independencia, está completamente revolucionado porque allí se está rodando una parte central de la película «Hombre Muerto» y ya nada volverá a ser igual en el pueblo luego que las cámaras, las luces, los actores, directores y asistentes se vayan.

«Hombre Muerto es una producción nacional que cuenta con la participación de figuras tales como Osvaldo Laport, Roly Serrano y Daniel Valenzuela, a la par de talentos riojanos elegidos en los distintos castings realizados en agosto.

El film, que cuenta con la dirección de Andrés Tambornino y Alejandro Gruz, y la producción de Gabriel Sucari, se enmarca en los objetivos de la Dirección de Cine de desarrollar la industria audiovisual local, generando empleo y fomentando la identidad cultural propia.

Pero los movilizados no solo son los pobladores de Los Colorados. También lo están los actores, directores, asistentes y personal de la película que llegaron desde Buenos Aires a rodar la película y que están sorprendidos por la calidez del pueblo riojano, por la solidaridad y también por el talento tanto de actores y actrices como de técnicos locales que encontraron en tierras riojanas.

«Esto es muy importante para la provincia porque a través de la Dirección General de Cine buscamos seducir a las importantes productoras nacionales que definen como escenario a La Rioja. Esto es una industria que genera trabajo, moviliza a la economía y nos da la posibilidad de que nos vea el mundo. Esto robustece la propuesta del desarrollo del cine en La Rioja y nos abre cientos de posibilidades, no solo por las figuras que vienen sino también por la cantidad de escenarios donde se van a proyectar estas películas», comentó el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna.

Para Luna, la filmación de esta película «va a ser el mascarón de proa del desarrollo del cine en La Rioja». «Estamos trabajando para que La Rioja sea un verdadero polo audiovisual nacional», aseguró.

Alejandro Gurtz, codirector del filme, no ocultó su sorpresa y su satisfacción por haber elegido a La Rioja como el lugar para rodar «Hombre Muerto».

«Cuando llegamos a Los Colorados nos dimos cuenta que éste era el lugar para la película, ‘este es el pueblo’ dijimos. Las imágenes de la película son increíbles, La Rioja va a estar en primer plano», afirmó.

El cineasta también destacó la calidad y el talento de los actores y actrices riojanas como así también de los técnicos.

«El 8 de octubre terminamos de filmar, van a ser más de cuatro semanas de rodaje. La película se estrenará el año que viene, pero aún no se sabe en qué fecha. El estreno será en La Rioja», anticipó.

Gurtz también valoró el apoyo que la película tuvo de parte de la Provincia y del Gobierno en particular, al tiempo que sostuvo que La Rioja tiene todo por delante para desarrollar la industria del cine. «La Rioja es increíble. La logística de hacer una película es difícil y sin el apoyo de la Provincia no la hubiéramos podido hacer a la película. Cuando vean las imágenes de la película no lo van a poder creer. La Rioja tiene muchísimo por delante para desarrollar el cine», aseguró.

Hebe Estrabou, titular de la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas, elogió también esta producción nacional y contó algunos detalles del filme. «La película se va a desarrollar en el pueblo, en la estación de tren y en una parte del pueblo donde hay un hotel, una iglesia y una comisaría. El lugar ha sido transformado para que parezca de los años 80», contó.

Además, Estrabou resaltó el trabajo que se hizo desde la Provincia y el apoyo a los técnicos locales. «Cuando se definió lo de esta película en La Rioja se pidió como condición que se contrate gente de La Rioja, técnicos de acá, porque tenemos que profesionalizar a nuestros técnicos y que con esta película están utilizando equipos de última generación. Las cabezas de equipo las trajeron ellos y los técnicos nuestros son los asistentes. También los acompañamos a distintos lugares para que ellos elijan las locaciones, los pusimos en contacto con los municipios y brindamos apoyo en los castings.», indicó.

Estrabou destacó que «Hombre Muerto» se filmará completamente en La Rioja. «A nosotros se nos abre un camino muy amplio de producción. Esto es una puerta que se abre para recibir a nuevas producciones y a productoras internacionales que puedan venir a filmar acá», subrayó.

El protagonista de la película, Osvaldo Laport, no dejó de expresar su admiración por la belleza de los paisajes que ofrece La Rioja. «Estamos sorprendidos con todas las riquezas geográficas que tiene Rioja, estamos sorprendidos con la belleza de la provincia, de sus paisajes», dijo.

El reconocido actor también destacó el talento de los técnicos, actores y actrices de la provincia. «Si hay algo que yo disfruto cada día es el entusiasmo de cada uno de los trabajadores con quienes nos hemos ensamblado acá en La Rioja. No solo el talento artístico sino también el talento técnico que hay muchísimo. Bienvenida sea esa inquietud de crear un polo audiovisual acá en La Rioja», expresó.

Lo que más valoró Laport es el contacto con la gente, no solo con los pobladores de Los Colorados sino con la gente de La Rioja en general. «El contacto con la gente es una fiesta todo el tiempo. Desde que llegué a La Rioja estoy extremadamente sensibilizado, más de lo común, de lo que es mi personalidad. Y creo que está relacionado con lo sano que son los hombres y mujeres, almas de buena voluntad que nos están acompañando y que encontramos en cada lugar al que vamos. La generosidad, la alegría, la sensibilidad, el ‘qué necesitas'», resaltó el actor.

Otro de los riojanos que participaron en esta película es el director de cine Rodrigo Maciel. «En lo personal es magnífico poder compartir con toda esta gente tan experimentada. Estoy muy contento por La Rioja, por el hecho de estar experimentando esto porque lo cinematográfico no pasa nunca acá.

Harold Agüero es uno de los actores riojanos que también participa de esta película. «Es un desafío como actor para mi hacer de este personaje, Marqués. Yo vengo del mundo del teatro así que todo esto es nuevo para mí, un mundo para aprender, estoy preparado y feliz», dijo.

De igual modo, la actriz riojana Yanina Campos vive como «un sueño» su participación en el filme. «Estoy viviendo algo que nunca pensé vivirlo. Aprendiendo mucho del detrás de cámara. Fueron varios castings que hice, a mi primer casting me llevó mi director del circo, Marcos Vega», expresó.

Alicia Perafán vive en Los Colorados y prestó su casa y su negocio para la filmación de la película y contó cómo vivió esta experiencia. «Estoy muy contenta de poder participar y de que mi casa vaya a salir en la película. Estoy muy ansiosa también, en el pueblo estamos todos movilizados», narró.

