Hubo una nueva ayuda del Gobierno a taxis y remises

El concejal y presidente del Bloque Justicialista Carlos Machicote, adelantó que el Gobierno de La Rioja prorrogó hasta el mes de noviembre el pago de la primera cuota del crédito otorgado a los trabajadores del volante que vencía en septiembre. Además, brindó su visión respecto a la pandemia y la responsabilidad de la comunidad. “Hay mucha hipocresía en la sociedad, debemos ser responsables”, aseguró.

“Por disposición del gobernador Ricardo Quintela, se prorrogó el pago de la primera cuota del crédito que les fue otorgado en el mes de junio. El vencimiento era en los primeros días de septiembre y se postergó hasta el mes de noviembre”, expresó Machicote y aclaró que se trata del crédito de 15 mil pesos dispuesto por el gobierno provincial para los trabajadores del volante, en este caso taxistas y remiseros.

“Además de ello, el gobernador también dispuso el pago de una ayuda de 10 mil pesos para los choferes inscriptos en un registro que elaboró la provincia, ya que no había constancia de uno, a quienes se sumó a los operadores de bases”.

En este sentido, indicó que es necesario tener en cuenta que tanto agencias como taxis, tienen operadores qué si bien no conducen un vehículo, trabajan en la determinación de viajes, llamados y bases. “El gobierno de La Rioja comprendió que ellos también están sin trabajar y se los sumó a esta ayuda”, precisó el edil.

El pago de los 10 mil pesos fue el pasado jueves, mientras que los días viernes y sábado se pagó a los titulares de las licencias, un pago por titular; siempre por terminación de DNI.

En cuanto a la realidad de los trabajadores del volante y la pandemia que atraviesa la realidad de toda la comunidad, el concejal manifestó que “la mayoría de los taxistas y remiseros no está circulando, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno provincial. Pero si no podemos negar que hay una minoría imprudente y fuera de lugar, que creen que porque lo hacen a escondidas no se van a contagiar”.

Agregó Machicote que “en ese aspecto el gobierno va a ser inflexible en cuanto a los controles y sanciones para con los que no cumplan con el aislamiento: se multará al titular y se retendrán los vehículos”.