Impactante testimonio de médica sobre los pedidos de aborto

Viviana Mazur, profesional del Santojanni, explicó la difícil tarea de darle una posibilidad segura para abortar a una embarazada o no, dependiendo de lo contemplado en el Código Penal.

Además de significar una ampliación de derechos para las mujeres gestantes, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada este miércoles por el Senado tendrá un fuerte impacto en los equipos médicos. La doctora de salud sexual del Hospital Santojanni, Viviana Mazur, contó en primera persona cómo se administraron los pedidos de aborto hasta la sanción de la normativa impulsada por el Gobierno. También habló de los cambios que se producirán una vez que entre en vigencia.

De acuerdo con Mazur, que ejerce la medicina desde hace 30 años, su vínculo con el aborto a nivel profesional existió “casi desde siempre”.

“Inevitablemente, cuando una está en los centros de salud y de atención primaria, las mujeres nos cuentan sus historias y sus situaciones. Incluso desde hace muchos años nos contaban cuando cursaban un embarazo que no querían o no podían continuar y recurrían a algún método para interrumpirlo”, relató.

A pesar de que entonces la interrupción del embarazo no contaba con una regulación como la aprobada en las últimas horas, la médica recordó que la práctica es contemplada en el Código Penal desde hace casi 100 años.

“Es un gran desconocimiento plantear que el aborto era ilegal en nuestro país, porque es legal desde 1921, solo que por causales. Una persona tenía que demostrar que el embarazo ponía en riesgo su salud y su vida, y un equipo de salud tenía que auditar esa situación y dar el acceso”, explicó.

Y agregó: “Hasta ahora, tenía que decirle a una mujer: ‘Vos sí, vos no’. Y cuando lo hacía, lo que le decía era: ‘Vos lo vas a poder hacer de una manera segura o vas a recurrir a un sistema inseguro. Eso es lo que administrábamos”.

Más tarde, Mazur describió cómo se sintió en la madrugada de este miércoles, cuando el Congreso sancionó la Ley de IVE con 38 a favor, 29 en contra y una abstención.

“La verdad es que cuando se aprobó no podíamos parar de llorar, y ahora que lo digo se me hace un nudo en la garganta. Hay una emoción compartida y he recibido mensajes de compañeros y mujeres que atendí, que me escribieron cosas increíbles”, expresó.

En relación con los cambios que la ley traerá aparejados, sostuvo: “La legalización del aborto nos permite salir de una situación para no tener que pedir ni permiso, ni perdón. Pone tanto a las mujeres y a los equipos de salud en una situación de mayor dignidad y autonomía”. /TN