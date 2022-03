Inauguraron Sitio de la Memoria en homenaje a Romina Ríos

Este lunes el Gobierno provincial inauguró un sitio de la memoria en honor a Romina Ríos, la joven víctima de femicidio, un hecho que ocurrió en febrero de 2015.

El Sitio de la Memoria se encuentra ubicado en la Reserva Natural Urbana Takú y consiste en una piedra y un mural elaborado por cinco artistas plásticos locales.

El acto fue presidido por el secretario general de la Gobernación, Armando Molina, quien estuvo acompañado por la familia de Romina Ríos y también por allegados y amigos de la joven asesinada.

Este Sitio de la Memoria buscar reivindicar la vida de Romina Ríos y mantener viva su memoria. El mural fue trabajado por un grupo de artistas visuales de la ciudad y que lo pudieron plasmar en este mural. El espacio es un lugar que promueve el encuentro, la reflexión y la toma de conciencia acerca de la violencia por razones de género.

Está integrado a la reserva natural urbana Taku e inserta en un ambiente de preservación natural rodeada de vegetación nativa y fauna autóctona y que será de libre acceso a toda la comunidad; por lo que, como parte de la jornada conmemorativa, en la ocasión, se plantó un lapacho para recordar a Romina.

«Hoy estamos acá atravesados por el dolor y por el compromiso de restaurar aquella ausencia del Estado de hace siete años. Hoy venimos a reparar esa injusta e inaceptable carencia. Es mejor que esto no hubiera ocurrido. Ojalá no hubiese estado esta piedra como dijo la familia. Pero ocurrió y el Estado tiene que acompañar a la familia como lo está haciendo ahora, desde el dolor y desde la esperanza y que esto sirva para que no suceda nunca más», afirmó Molina.

El secretario General de la Gobernación pidió «no olvidar a Romina». «Debemos estar atentos para que estas cosas no sucedan con tantas alertas que estamos teniendo y que hemos tenido y aun así no se pudieron evitar», indicó y destacó que el Sitio de la Memoria en homenaje a Romina Ríos «busca visibilizar las violencias por razones de género».

Por otro lado, adelantó que en Patquía también se construirá un mural en homenaje a Romina para reponer así el mural que fue sacado en esa localidad llanista.

Por su parte, la secretaria de Mujer y Diversidad, Karen Navarro, dijo que «hay una clara intención de que este lugar perdure en la vida de las riojanas y riojanos para que sea un espacio de sensibilización de cuestiones estructurales que tienen que ver con las violencias que muchas veces terminan en femicidio pero que en otros casos las vivimos y convivimos con ellas día a día», señaló.

Navarro abogó para «que se terminen las violencias». «Nacimos para vencer, que no haya ninguna mujer nacida en suelo riojano que crea que tiene que nacer para ser dominada, manipulada, violada y abusada. Y esto no solo respecto a lo físico y sexual sino también institucional y de abandono del Estado. Esto no puede pasar nunca más. Este es un gran compromiso que tenemos como Estado. No puede haber una víctima más», aseguró.

A su turno, la secretaria de Culturas, Patricia Herrera destacó el rol del arte y también habló de «la revolución de las hijas». «Estos espacios sirven para acortar las distancias, que los puentes sean puentes de diálogo, de cultura y de este tipo de lenguajes y de pensarnos en una provincia que solo la podemos construir desde lo colectivo. Esto significa un punto de partida. Esta revolución de las hijas comenzó desde el momento en que acá estuvo esa piedra y a nosotros esto nos genera un compromiso enorme», señaló.

Herrera recordó que fueron cinco los artistas que trabajaron en el mural en homenaje a Romina Ríos. «Son cinco artistas que durante mucho tiempo estuvieron revolucionados y conmovidos, en la soledad y en la angustia. El arte salva y es la construcción de sentido que nos permite llegar al otro de una manera distinta. Abrazar la causa de Romina es acompañar a cada persona que hoy habita en nuestro suelo, en nuestra provincia y en nuestra Argentina. Estos casos no deben suceder más y eso tenemos que repetir cada vez que crucemos este sendero», expresó.

Espacio de reflexión

También tomó la palabra durante el acto, Mari, mamá de Romina. «Este es un homenaje muy lindo, me hubiera gustado no estar acá por todo lo sucedido. Pero es un lugar que quedó muy lindo y por eso estoy agradecida a los que trabajaron en este proyecto. Esto era un basural y a Romina se la trató como una basura y la tiraron acá. Hoy este mural nos sirve para que reflexionemos y para que cuando pasemos por acá pensemos en que ya no haya más Rominas Ríos», sostuvo.

Otro de los familiares de Romina que tomó la palabra fue Lorena, tía de Romina Ríos. «Nuestra provincia entiende a este sitio de memoria como un espacio para traer al presente la vida de Romina y reivindicarla, queremos que estos lugares sirvan para la reflexión y a la toma de conciencia sobre las violencias por razones de género», dijo.

Lorena sostuvo que todas las personas que son víctimas de algún tipo de violencia «deben entender que el camino para conseguir justicia es la lucha colectiva, la organización con los vecinos y las agrupaciones». «La familia de Romina siempre estará presente para acompañar, así como nos acompañaron a nosotros», indicó.

La tía de Romina dijo que «la organización y la movilización fueron las principales herramientas para que Romina obtenga justicia a un año y medio de su femicidio». «Su femicida fue condenado a prisión perpetua en cárcel común. Fue un momento histórico para nuestra provincia porque no se había conseguido semejante conquista antes», agregó.

Lorena dijo por último que este Sitio de la Memoria «significa mucho para nuestra familia porque nos devuelve un lugar después del femicidio de Romina». «Estamos muy agradecidos con todo el Gobierno por haber pensado en este espacio de memoria y por demostrarnos que no se han olvidado de Romina», completó.

Trabajo conjunto

En tanto, la secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible, Paula Garello, habló del proyecto por medio del cual se llevó adelante este Sitio de la Memoria. «Siempre nos propusimos poner en valor este sitio, un sitio muy sensible y que no queríamos que pase desapercibido. Generamos un canal con la familia de Romina respetando todos sus deseos para abordar el proyecto a partir del amor y del respeto. Cada paso que dimos fue acompañado por la familia y acompañando a la familia», dijo.

Para Garello «consolidar este sitio de la memoria en homenaje a Romina es fundamental para esta construcción de la conciencia colectiva».

También habló Laura Sánchez, subsecretaria de Enlace quien declaró que «este no es un momento de festejo sino un momento para poner en valor y para tomar conciencia. Este lugar era un basural y un lugar peligroso, acá se tiró a Romina como su fuera un desecho más. Poder trabajar en este territorio para que sea un lugar seguro y de cuidado, no solo para la cuestión ambiental sino para todos los niños, mujeres y personas que transitan y que viven por acá, es algo muy valioso», manifestó.

Por último, tomó también la palabra, Nadin Arias artista plástico, en representación de los 5 artistas que realizaron la obra. «Nos enfocamos en representar eso en colores y en texturas, cada artista escuchó su historia con todo el respeto que se merece para crear una imagen que luego, con mucho trabajo, pudo concluir en este mural. Sin llegar a plasmar su rostro, representamos el sentimiento que nos generó conocer a Romina, con la intención de cambiar la energía e este lugar baldío por la energía que generaba ella», señaló.

Además, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Luna; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; la diputada provincial Lourdes Ortiz; la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo; entre otras autoridades.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...