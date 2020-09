Inesperada declaración del papá de Tyago Griffo: “No tengo ningún complejo con que sea gay. Que viva como quiera vivir”

Ariel, el ex de la Bomba Tucumana, reflexionó sobre los rumores sobre la orientación sexual de su hijo.

Ariel Griffo habló sobre el paso de su hijo Tyago y su mamá, Gladys la Bomba Tucumana, por la pista del Cantando 2020. Además, se refirió a los rumores sobre la orientación sexual del joven, que comenzaron tras una serie de dichos de Mica Viciconte.

«Imagínense cómo me pongo cuando hablan sin argumentos ni fundamentos. Pero qué quieren que haga, uno no se puede pelear con la gente mala, sino habría que pelearse con el mundo porque la mitad del mundo es malo», explicó Ariel, y agregó: «Son tonterías. Sobre sus preferencias, que sea lo que tenga que ser. No tengo ninguna clase de problemas o complejos con que sea gay. Que sea lo que él siente y le gusta, que viva como quiera vivir»

Por otro lado, Ariel reflexionó sobre su relación con Gladys, la madre de Tyago: «Estoy feliz porque tengo una buena relación con Gladys y con mi hijo. El vive en Córdoba capital, a 15 cuadras de mi casa. No tengo problemas con ellos. Al contrario. Me pone muy feliz que los dos estén pasando este lindo momento».

Sin embargo, aclaró que no lo ve cómodo a su hijo con la fama. «Lo veo con mal con lo mediático. Mi consejo es que no se enoje, porque el que se enoja pierde. Siempre le digo que no se enoje, pero se le transforma la cara, pobrecito. No le gusta lo mediático como a mí, ni las injusticias o que tergiversen los dichos. Pero no es fácil tener cintura mediática», explicó.

«Gladys siempre fue una luchadora en todos los aspectos de la vida. Como madre, ama de casa, como mujer, trabajadora, cantante. Siempre fue una leona en lo que hacía, ya sea cocinando o cantando. Es por eso que llegó donde llegó. Gracias a Dios conmigo nunca fue combativa. Pero tiene su carácter frontal ante las injusticias, y sí, es peleadora con la boca. Verbalmente es combativa», concluyó Ariel. /Pronto