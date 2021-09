Inesperado halago de Aníbal Fernández a Macri: “La única cosa que hizo bien”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó hoy contra la candidata a diputada de Pro por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien tildó de “una señora sin formación” luego de que la exgobernadora se valiera de recordadas frases del funcionario para cuestionar su reciente designación en el cargo. Sin embargo, en diálogo radial, el exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio sorprendió a la audiencia al dedicarle un curioso halago al expresidente Mauricio Macri.

En diálogo con Radio Rivadavia el ministro de Seguridad se mostró optimista por los resultados de las elecciones del 14 de noviembre y relativizó las recientes declaraciones del exministro de Educación Nicolás Trotta, quien desestimó un posible triunfo del Gobierno en los próximos comicios. “Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”, resaltó Trotta ayer. Y en relación a ello Fernández replicó: “Voy a citar un ejemplo que no me causa ninguna gracia, pero lo voy a usar. ¿Se acuerdan cómo salieron las PASO en las presidenciales? ¿Uds no creen que Macri recuperó un montón el voto? Bueno, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no podríamos nosotros?”.

De esta forma, Fernández citó el triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales para explicar que el Gobierno también puede “dar vuelta la votación” del 14 de noviembre. “Toda la vida lo puse de ejemplo por lo malo y ahora lo pongo de ejemplo, por la única cosa que hizo bien”, reconoció el ministro con humor.

El cruce con Vidal

Por otro lado, al ser consultado por las recientes críticas de Vidal, quien cuestionó su designación y la renovación del nuevo Gabinete, Fernández respondió: “Esa mujer no puede hablar, hizo todo mal. Fue gobernadora de la Provincia y la hizo pedazos, rompió los 64 hospitales, la educación y estuvo más de 20 meses para juntarse a hablar con los docentes por las paritarias”.

Los dichos del funcionario llegaron luego de que hoy la exgobernadora bonaerense lanzara duras críticas contra Fernández y sus flamantes compañeros de Gabinete al afirmar que con dicha renovación “el Gobierno volvió a lo peor de su pasado”.

“Pusieron a un jefe de Gabinete acusado de ocultar cifras de mortalidad infantil, a un ministro de Seguridad que dijo que teníamos menos pobres que en Alemania y a un Canciller sin experiencia”, aseveró.

“La señora tiene todo el derecho del mundo de decir sobre mí lo que se le ocurra, pero yo no voy a perder el tiempo en responderle. En todo caso, puedo contestarle a candidatos con algo de estatura o de formación. Ella es una señora sin preparación, sin conocimiento. ¿Quiere que le mande los papeles de lo que sucede en Alemania? Porque para saber si lo que yo digo es verdad o mentira hay que leer”, concluyó con dureza el ministro de Seguridad. /La Nación

