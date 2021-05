Intendentes en apoyo a las medidas del Gobierno

Send an email

Intendentes de distintos departamentos provinciales, hicieron llegar una “carta” en solidaridad al Gobernador Ricardo Quintela y algunos Intendentes; quienes recibieron a manifestantes en sus hogares familiares en repudio a las medidas recientemente anunciadas en esta situación sanitaria que vive el país.

RIOJANAS Y RIOJANOS

Hoy más que nunca pedimos raciocinio, entendimiento, paciencia y comprensión.

Ni vos, ni él, ni nosotros elegimos vivir en pandemia, tampoco elegimos tomar las decisiones más difíciles de los últimos años, no elegimos poner la vida de algunos por sobre los demás.

Nos falta amor al prójimo, y nos sobra codicia y egoísmo. Nos falta cordura y nos sobra soberbia.

Ahora aquí, en este tiempo difícil de la humanidad, pedimos recapacitar en nuestro rol como sociedad.

Acompañar las decisiones tomadas por quienes el pueblo eligió para gobernar, es poner calma sobre violencia. Estar en desacuerdo no implica avasallar la privacidad de las personas, más allá de su envestidura. No implica dejar de lado el camino del dialogo comprensivo y respetuoso.

No implica conspirar políticamente con el solo hecho de aprovechar las circunstancias que hoy azotan a todo el planeta tierra.

Hay un gran esfuerzo de distintos actores, puesto de manifiesto cada día, de nuestros hermanos y hermanas que cumplen funciones en las áreas esenciales (salud, seguridad, C.O.E. y C.OE.M., etc., etc.) y en lugar de sostenerlos y acompañarlos para que las fuerzas no flaqueen, se observan manifestaciones que nos hacen retroceder en las consignas para el cuidado y la prevención.

Por ello, y en virtud de las manifestaciones en la vivienda particular del Gobernador de la Provincia, y de algunos intendentes departamentales, nosotros, intendentes e intendentas de la provincia de La Rioja, llamamos a la reflexión a la sociedad Riojana.

Exigimos a los distintos partidos políticos, no politizar la pandemia, por el contrario, convocamos al diálogo maduro que permita convivir en armonía y respeto por los demás, velando siempre por la salud y bienestar de cada Riojano.

Así mismo, repudiamos cualquier acción de agresión física, verbal, psicológica y moral.

Acompañamos las medidas adoptadas por nuestro presidente Alberto Fernández y de los veinticuatro gobernadores de Provincia, entre ellos el de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela.

Nadie se salva solo. De esta pandemia salimos todos juntos.

INTENDENTE DPTO. ARAUCO Virginia LÓPEZ – INTENDENTE DPTO. CASTRO BARROS Marcelo Daniel DEL MORAL – INTENDENTE DPTO. Gral. FELIPE VARELA Yamil David, SARRUF VALLEJO – INTENDENTE DPTO. CHAMICAL Ramona Dora RODRÍGUEZ – INTENDENTE DPTO. CHILECITO Rodrigo Fernando BRIZUELA Y DORIA – INTENDENTE DPTO. FAMATINA Alberto Laureano, GODOY – INTENDENTE DPTO. GRAL. BELGRANO Carlos Alberto ROMERO – INTENDENTE DPTO. GRAL LAMADRID Luis Bernardo ORQUERA – INTENDENTE DPTO. GRAL. ORTIZ DE OCAMPO Jorge Hernán SALOMÓN – INTENDENTE DPTO. INDEPENDENCIA Eduardo DE LA VEGA – INTENDENTE DPTO. ÁNGEL V. PEÑALOZA Ricardo ROMERO – INTENDENTE DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA Cristian Eduardo, PÉREZ – INTENDENTE DPTO. JUAN FACUNDO QUIROGA Mauro Claudio LUJAN – INTENDENTE DPTO. SAN BLAS DE LOS SAUCES Silvio Horacio VILLAGRA – INTENDENTE DPTO. SANAGASTA Federico SBIROLI – INTENDENTE DPTO. SAN MARTIN Rodolfo Nicolás FLORES – INTENDENTE DPTO. VINCHINA Gustavo ARIAS

