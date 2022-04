Intensa agenda ocupó a la Legislatura

En la 4° sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad sendos proyectos de ley. Entregó reconocimientos legislativos «Victoria Romero» a mujeres de la provincia. Además, modificó el artículo primero de la ley N° 6267 y por unanimidad pedirá informe al Ejecutivo sobre la empresa Cultar SRL

La Cámara de Diputados desarrolló la 4° Sesión Ordinaria de forma mixta. La presidenta de la Función Legislativa, Florencia López, inició el debate parlamentario pasado el mediodía. En esta oportunidad, los diputados Oscar Chamia, Rodolfo Salzwedel y Anahí Ceballos optaron por la virtualidad mientras que el resto del Cuerpo se hizo presente en el Recinto.

Minutos antes de hacer lectura de los Asuntos Entrados, el diputado Germán Díaz ingresó por fuera del Orden del Día un proyecto de Decreto sobre la nueva conformación del Parlamento del NOA; similar acción tuvo su par Gustavo Galván al solicitar el ingreso de un proyecto de Declaración de Interés Provincial el primero de mayo, día del Trabajador.

Seguidamente, la vicegobernadora, Florencia López, solicitó un cuarto intermedio para entregar el Reconocimiento Legislativo «Victoria Romero» a mujeres representantes de la provincia por su actividad social, política, educativa y cultural.

La primera en recibir la distinción fue Lidia Aguirre de Abdala del Departamento General Belgrano, propuesta por el legislador Carlos Fernández. Luego, le siguieron Clementina Irma Brizuela del Departamento Juan Facundo Quiroga; Irma Iris Bazán de Rosario Vera Peñaloza; y Marcela Buenamaizon de Capital propuestas por los diputados Mauro Luján, Cristian Pérez y Juan Carlos Santander, respectivamente.

Las mujeres reconocidas destacaron la iniciativa, reivindicaron la figura de Victoria Romero y agradecieron a todo el Cuerpo por tener en cuenta el trabajo social, educativo, político y cultural que aún desempeñan.

Seguidamente, se reanudó la sesión y el tratamiento sobre tablas de los proyectos acordados en Labor Parlamentaria, que fueron todos aprobados por unanimidad. Entre ellos, se declararon de Interés Provincial la designación de la primera mujer presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios «Águila de Acero»; el Programa «Punto Limpio» relacionado con el tema de reciclado; el 27 aniversario de la escuela municipal Juan Manuel Fangio; y la sanción del proyecto de ley nacional de Juventudes que se encuentra en la Cámara Baja, entre otros. Asimismo, se aprobó una Minuta de Comunicación para que el Ejecutivo a través del área de Educación suministre mobiliarios y materiales didácticos al instituto privado «San Pablo» de la localidad de Sañogasta.

Además, se aprobó el Decreto de integración del Parlamento del NOA que recae en los legisladores: Griselda Herrera, Roberto Klor, Lourdes Ortiz, Renzo Castro, José Albarracín, Roberto Luna, Carlos Machicote, Teresita Madera, Germán Díaz, Juan Carlos Santander, Gustavo Galván y Cristian Pérez. Al respecto, se aclaró que esta nueva integración responde a los lugares que dejaron vacantes los diputados salientes.

Despachos de Comisión

El despacho de la Comisión de Presupuesto, de la Función Ejecutiva que modifica el artículo 1° de la Ley N° 6267, sobre pensión para los ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia, fue aprobado por la mayoría.

Al respecto, el diputado Renzo Castro, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, comentó que la norma tiene origen de 1958, con sus respectivas modificaciones, esta «no es una iniciativa del gobernador», remarcó.

En este sentido, haciendo referencia al artículo modificado, indicó que éste quedará redactado: Acuérdese a los ex Gobernadores, ex Vicegobernadores y ex Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva Provincial».

De tal forma la pensión deja de ser incompatible con otros ingresos del beneficiario. De igual forma, en un 70% de su monto, tal cual figuraba en la ley vigente, será percibida por el cónyuge sobreviviente y sus hijos menores o incapaces.

Finalmente, por unanimidad se aprobó el despacho sobre una Minuta de Comunicación solicitando al Ejecutivo un informe sobre la empresa Cultar SRL.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Oscar Chamia, que dio su voto positivo, fundamentó éste al indicar que «esta gestión de gobierno justicialista no tiene nada que ocultar por esos todos los ministros están dispuestos a soslayar y acordar cualquier tipo de situación de duda que se tenga». A lo dicho por su par, Griselda Herrera, agregó: «quiero aclararle a la sociedad que el pedido hace referencia a la constitución de la empresa, la parte estatutaria y la parte general de cómo se conforma esa empresa; y no a lo que se quiere indicar desde la oposición de que el Estado ya tiene la concesión y el manejo futuro del Cannabis. Esta iniciativa, tiene una finalidad con una visión superadora en el ámbito de salud».

